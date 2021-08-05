Maurício Souza será o técnico do Flamengo contra o ABC, nesta quinta

Na ausência de Renato Gaúcho, que ficou no Rio de Janeiro trabalhando com os principais nomes do elenco, o Flamengo será comandado nesta quinta-feira por Maurício Souza, técnico da equipe Sub-20. Após vencer o ABC por 6 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro entra em campo, às 21h30 na Arena das Dunas, para confirmar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil com um time reserva. Marcelo Salles, que retornou ao departamento de futebol recentemente, será o auxiliar técnico nesta noite. Maurício Souza já dirigiu o Flamengo em 15 jogos, com 10 vitórias, três empates e duas derrotas - sendo que 10 foram em 2021.