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Maurício Souza revela conselhos de Renato Gaúcho em vitória do Flamengo: 'Já começou a trabalhar'

Treinador interino esteve à beira do campo no triunfo rubro-negro sobre a Chapecoense, neste domingo, no Maracanã. Renato acompanhou o jogo do camarote...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 20:42

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 20:42

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Assim como no início de junho, o Flamengo teve que recorrer a Maurício Souza e viu o treinador interino comandar o time em mais uma vitória. Dessa vez, foi o 2 a 1 de virada sobre a Chapecoense, pela 11ª rodada do Brasileirão. Em coletiva após a partida, o técnico revelou que manteve contato com Renato Gaúcho durante os 90 minutos e recebeu conselhos do novo comandante rubro-negro.
+ Na véspera da apresentação, Renato Gaúcho vai ao Maracanã para assistir Flamengo x Chapecoense- O Renato ajudou a gente durante o jogo. Sugeriu algumas coisas e a gente atendeu prontamente. Ele é o comandante. O Renato é um cara presente, estava aqui e já começou a trabalhar hoje.
Maurício Souza ainda comentou sobre as expectativas para o início de trabalho de Renato Gaúcho à frente da equipe rubro-negra.
- Eu acho que o Renato conhece bem a equipe do Flamengo, o mundo todo conhece a equipe do Flamengo. Não é esse jogo que vai deixar uma impressão para ele. Também não acredito que o Renato venha aqui trabalhar um aspecto, ele vai começar a implementar a ideia dele. Eu acho que o grupo está muito bem entregue e o Renato vai fazer um grande trabalho.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Com o resultado, o Flamengo chega aos 15 pontos, salta cinco posições e assume a oitava colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Defensa y Justicia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, em Buenos Aires. Será a estreia de Renato Gaúcho no comando rubro-negro.

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