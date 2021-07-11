Maurício Souza revela conselhos de Renato Gaúcho em vitória do Flamengo: 'Já começou a trabalhar'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Assim como no início de junho, o Flamengo teve que recorrer a Maurício Souza e viu o treinador interino comandar o time em mais uma vitória. Dessa vez, foi o 2 a 1 de virada sobre a Chapecoense, pela 11ª rodada do Brasileirão. Em coletiva após a partida, o técnico revelou que manteve contato com Renato Gaúcho durante os 90 minutos e recebeu conselhos do novo comandante rubro-negro.

+ Na véspera da apresentação, Renato Gaúcho vai ao Maracanã para assistir Flamengo x Chapecoense- O Renato ajudou a gente durante o jogo. Sugeriu algumas coisas e a gente atendeu prontamente. Ele é o comandante. O Renato é um cara presente, estava aqui e já começou a trabalhar hoje.

Maurício Souza ainda comentou sobre as expectativas para o início de trabalho de Renato Gaúcho à frente da equipe rubro-negra.

- Eu acho que o Renato conhece bem a equipe do Flamengo, o mundo todo conhece a equipe do Flamengo. Não é esse jogo que vai deixar uma impressão para ele. Também não acredito que o Renato venha aqui trabalhar um aspecto, ele vai começar a implementar a ideia dele. Eu acho que o grupo está muito bem entregue e o Renato vai fazer um grande trabalho.

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