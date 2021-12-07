Maurício Souza responde se trabalhos anteriores deixarão legado no Flamengo: 'Fica muito pouco'

O Flamengo, segundo lugar do Brasileirão, entrou em campo nesta segunda-feira sem maiores pretensões e acabou derrotado pelo Santos por 1 a 0, na partida de despedida do time do Maracanã na temporada. Visando 2022, o auxiliar Maurício Souza, que está no comando da equipe após a demissão de Renato Gaúcho, respondeu se os trabalhos dos antecessores deixarão algum legado para o treinador que assumir o comando do Flamengo no próximo ano.- Acho que fica muito pouco. Chegará uma comissão nova, os atletas vão descansar. Sabemos que não podemos cometer os erros que cometemos e torcemos para que a gente não tenha o mesmo calendário que tivemos. O time precisa treinar, praticar um pouco mais para trazer um jogo mais limpo - afirmou Maurício Souza, que respondeu sobre os muitos desfalques no ano:

- Apontar o dedo para um setor só (departamento médico) é completamente injusto. Temos que rever o calendário. Falar que o Flamengo jogou de três em três dias, dirão que é desculpa, mas é a verdade. Difícil conseguir um time que joga em alto nível, disputou todas competições, e agora apontar para um setor? A culpa é do todo. Não concordo em apontar o dedo em um ano que foi ruim, dentro de nossas ambições, só para um setor - completou o auxiliar técnico.Com Maurício Souza, o Flamengo encerra sua participação no Campeonato Brasileiro na quinta-feira, contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia. O elenco rubro-negro se reapresenta na tarde desta terça, no Ninho do Urubu.Confira outras respostas de Maurício Souza após a derrota do Flamengo:Opção por Rodinei na lateral-esquerdaPensamos no Kenedy. Não estamos tendo para jogar, treinar e recuperar. Pensamos nessa situação, mas perdemos o Kenedy para uma gripe. Antes do jogo já sabíamos que não poderíamos contar com ele. Se dispôs a vir para o jogo, mas não tínhamos essa opção.

Sentimento da equipe com final de ano sem títulosTodo mundo sabe que foi um ano abaixo de nossas expectativas. O Flamengo sempre entra nas competições com ambição máxima de título. Pode ter certeza que existe cobrança. Ficamos uns cinco minutos hoje na roda, todos se cobrando e triste com o que aconteceu no ano. Pedir desculpas à Nação, que nos apoiou e lotou o Maracanã. Vaiou quando mereceu. Agora é virar a página, trabalhar para fazer um ano novo diferente.

Estreia de Matheus FrançaÉ um jogador diferente, com muita capacidade, mas não conseguiu fazer um treino com a gente. Não tivemos condições. Está evoluindo e tenho certeza que o Flamengo saberá aproveitá-lo da melhor forma possível. É um jogador que tem projeção, é diferente, mas vai levar um tempo até se adaptar. É um jogo diferente.

Impacto do seu trabalho na equipeNão tivemos tempo para fazer quase nada. Descansamos, recuperamos. Sem treinar é muito difícil colocar em prática o que você quer. Sem dúvidas, a falta de entrosamento atrapalha um pouco.

Momento do Everton RibeiroConsidero o Everton um jogador diferente. Ele mesmo sabe que não fez o melhor ano dele, mas é um jogador que o tempo todo se dedica, busca, pode fazer uma jogada diferente, se cuida. Considero ele titular porque ele merece. Apontar para o Everton ser o vilão, não acho que seja por aí. Vai muito além disso. O Everton sabe que não fez um grande ano ou um grande jogo, mas está se cobrando, como todos nós.