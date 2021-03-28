Maurício Souza enaltece rendimento do Flamengo ao passar bastão para Rogério Ceni: 'Saio muito satisfeito'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Maurício Souza passa o bastão para Rogério Ceni após o empate entre Boavista e Flamengo, 1 a 1, em duelo realizado no Estádio Elcyr Resende (Bacaxá), pela 6ª rodada da Taça Guanabara. Em sua despedida no Carioca, o técnico, que retornará ao time sub-20, avaliou o rendimento da equipe alternativa sob o seu comando, que deixa o clube na primeira colocação:placeholder- (Avaliação é) Extremamente positiva. Se a gente for avaliar jogo a jogo, a gente demonstrou superioridade sobre todos os adversários. Não avaliamos só os resultados, avaliamos todos os números. Eu saio muito satisfeito - falou Mauricinho, em entrevista coletiva, completando sobre a garotada que atuou:

- Amadureceram demais. Foi muito bom esse contato com jogadores que estão há mais tempo no profissional. Acho que eles deram um passo muito largo para conquistarem o que eles querem.

Maurício Souza também respondeu a respeito de Michael e Vitinho - o primeiro saiu da experiência com três assistências, enquanto o segundo, com dois gols:

- Dois atletas que querem muito adquirir a melhor forma. Serviu para eles também. Esses atletas não tem jogado 90 minutos há muito tempo. Tenho certeza que são jogadores que querem dar a volta por cima, pois têm muita qualidade.

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