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Maurício Souza enaltece rendimento do Flamengo ao passar bastão para Rogério Ceni: 'Saio muito satisfeito'

'Se a gente for avaliar jogo a jogo, a gente demonstrou superioridade sobre todos os adversários', comentou Mauricinho, após empate em 1 a 1 com o Boavista, neste sábado...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 23:55

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 23:55
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Maurício Souza passa o bastão para Rogério Ceni após o empate entre Boavista e Flamengo, 1 a 1, em duelo realizado no Estádio Elcyr Resende (Bacaxá), pela 6ª rodada da Taça Guanabara. Em sua despedida no Carioca, o técnico, que retornará ao time sub-20, avaliou o rendimento da equipe alternativa sob o seu comando, que deixa o clube na primeira colocação:placeholder- (Avaliação é) Extremamente positiva. Se a gente for avaliar jogo a jogo, a gente demonstrou superioridade sobre todos os adversários. Não avaliamos só os resultados, avaliamos todos os números. Eu saio muito satisfeito - falou Mauricinho, em entrevista coletiva, completando sobre a garotada que atuou:
- Amadureceram demais. Foi muito bom esse contato com jogadores que estão há mais tempo no profissional. Acho que eles deram um passo muito largo para conquistarem o que eles querem.
Maurício Souza também respondeu a respeito de Michael e Vitinho - o primeiro saiu da experiência com três assistências, enquanto o segundo, com dois gols:
- Dois atletas que querem muito adquirir a melhor forma. Serviu para eles também. Esses atletas não tem jogado 90 minutos há muito tempo. Tenho certeza que são jogadores que querem dar a volta por cima, pois têm muita qualidade.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Com o grupo principal e 13 pontos na tabela, o Flamengo terá como próximo adversário o Bangu, dia 31, no Estádio Raulino de Oliveira.

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