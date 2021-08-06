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Mauricio Souza enaltece Renato e lamenta falha do VAR em jogo do Flamengo: 'A gente sai prejudicado'

Árbitro de vídeo estava descalibrado e não revisou impedimento polêmico marcado em gol de Michael. Rubro-Negro venceu o ABC por 1 a 0 e avançou na Copa do Brasil...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 00:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 00:09
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Além da classificação às quartas de final da Copa do Brasil, a vitória de 1 a 0 do Flamengo sobre o ABC foi marcada por uma falha operacional do VAR e decisões polêmicas da arbitragem. Após a partida, o auxiliar técnico Maurício Souza, que comandou a equipe rubro-negra no lugar de Renato Gaúcho, lamentou o acontecido, mas minimizou os possíveis erros.
+ ATUAÇÕES: João Gomes, Vitinho e Pedro se destacam em nova vitória do Flamengo sobre o ABC- A gente sabe que teve um lance de pênalti no Léo (Pereira) e o gol do Michael. Mas acho que foi um jogo difícil. A equipe adversária veio para vender caro a derrota, fez um jogo muito duro. Analiso como uma boa atuação do Ramon (árbitro principal). É importante que não aconteça (erro no VAR). A classificação estava bem definida, mas, de qualquer forma, a gente sai prejudicado. A gente espera que não aconteça, apesar de saber que isso é possível.
Agora como auxiliar da comissão permanente do Flamengo, Maurício Souza voltou a comandar o time após seis jogos e manteve a sequência de vitórias de Renato Gaúcho. Perguntado sobre a relação com o treinador principal, o ex-técnico do sub-20 não poupou elogios.
+ Pedro destaca postura do Flamengo contra o ABC após massacre: 'Levamos o jogo com respeito'
- Eu estou muito feliz. O Renato, além de um grande treinador, é um ser humano fantástico. Nos recebeu muito bem. A gente aprende todo dia. Não poderia estar me sentindo melhor fazendo parte da comissão do Flamengo e do Renato.
Último a confirmar a vaga, o Flamengo conhecerá o adversário nas quartas de final da Copa do Brasil em sorteio realizado pela CBF nesta sexta-feira, às 15h. A equipe volta a campo no domingo, às 18h15, para enfrentar o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.Confira outras respostas de Mauricio Souza na coletiva:​ELENCO PRECISA DE MEIAS?Eu creio que a equipe está cheia de bons jogadores. Tenho certeza que o Renato está avaliando, junto com o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Se precisar eles vão atender ao Renato. Temos um grupo muito forte. A prova disso são os resultados.
GAROTOS DO SUB-20Avalio de forma positiva. Conhecemos bem os garotos, sabemos da qualidade, estão buscando o espaço deles. Ficamos felizes por vê-los atuando bem e ajudando o Flamengo a se classificar.

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