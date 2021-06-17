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Mauricio Souza elogia Matheuzinho e destaca postura do Flamengo: 'Todos os jogadores se doando'

Treinador interino exaltou a colaboração defensiva do time inteiro na vitória de 2 a 0 sobre o Coritiba, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 23:51

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 23:51

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Substituto de Rogério Ceni (infectado com Covid-19) pelo terceiro jogo seguido, Maurício Souza comemorou a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Coritiba, nesta quarta-feira, e a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com a vantagem do jogo de ida, o treinador interino elogiou a postura da equipe, que chegou ao quinto jogo consecutivo sem sofrer gols.
+ ATUAÇÕES: Matheuzinho e Gerson se destacam em bom jogo coletivo do Flamengo- Eu não diria o ápice (da maturidade tática). Acho que a gente tem sempre o que evoluir. A busca pela excelência é constante, mas sem dúvidas foram apresentações que deixam a gente bastante feliz. Não só a defesa, mas todo o time se comportou para defender. Essa consciência acaba ajudando na hora de olhar para o setor defensivo. Time atacou e defendeu muito bem, todos os jogadores se doando para defender.
O técnico também exaltou a atuação de Matheuzinho, um dos destaques do Flamengo na partida. Substituto de Isla, que está na Copa América, o jovem foi titular novamente e deu assistência para o segundo gol rubro-negro, marcado por Bruno Henrique.
- Para mim não é surpresa. Eu conheço o Matheus há algum tempo. É um jogador extremamente qualificado, defende com muita força, ataca muito bem. Vem tendo boas atuações e ganhando confiança.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
A partida contra o Coritiba marcou a despedida de Mauricio Souza no comando da equipe principal do Flamengo. O clube volta a campo no próximo sábado para encarar o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, e a tendência é que Rogério Ceni já esteja à beira do gramado.Confira outros trechos da coletiva de Mauricio Souza:
APROVEITAMENTO DOS JOVENSO Rogério constantemente leva atletas da base para treinar com ele. A gente troca para ele conhecer quem é quem, qual o atleta se encaixa mais naquilo que ele quer. A partir do momento que ele conhece e sente confiança, ele sempre está oportunizando.
Vai ser uma temporada extremamente exaustiva. Jogos em cima de jogos. O Rogério vai acabar precisando uma hora ou outra dos garotos. Nada melhor que em um jogo bem controlado ele possa dar oportunidades e conhecê-los. Quanto mais opções ele tiver, melhor.
AVALIAÇÃO DA CURTA PASSAGEMToda passagem é importante. É muito gratificante para mim estar com um grupo de jogadores da qualidade deles, poder estar trocando o tempo todo com o Rogério. Para mim, serve como uma experiência muito grande. Eu vim aqui para ser extensão da voz do Rogério. Graças a Deus, a gente conseguiu os resultados, se classificar e amanhã ele está voltando para assumir a equipe no próximo jogo. Saio extremamente feliz da forma como eles me receberem e se comportaram. Eles tão sempre buscando o resultado e melhorar a cada jogo.

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