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Mauricio Souza elogia atuação de Muniz e classifica goleada como 'melhor jogo do Flamengo no Carioca'

Em possível despedida, treinador também destaca a participação dos jovens e a eficiência na hora de concluir as jogadas...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 23:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 23:54
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Novamente sob o comando de Maurício Souza, o Flamengo reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Carioca ao bater o Resende por 4 a 1, nesta sexta-feira, no Maracanã. Na coletiva pós-jogo, o treinador, que deve ceder o lugar a Rogério Ceni na próxima rodada, exaltou o desempenho dos jovens da equipe mesmo com a volta de alguns atletas do grupo principal.
+ ATUAÇÕES: Pedro e Rodrigo Muniz comandam ataque do Flamengo, e Bruno Viana vai bem na estreia- Eu acho que isso reforça a base do Flamengo. A importância é que cada vez mais eles se mostram, até para o Rogério. Eu acho de suma importância eles estarem atuando e bem.
Maurício também comentou o rendimento da equipe do Flamengo como um todo. Para o treinador, a partida contra o Resende foi a melhor atuação do Rubro-Negro na temporada, principalmente pela eficiência na hora de concluir as jogadas.
- Até porque a gente conseguiu transformar as chances em gols. Nas outras três partidas, também criamos e tivemos oportunidades, mas não conseguimos concluir em gol. Depois do gol do Vitinho, tivemos mais tranquilidade para chegar mais vezes.
Autor de dois gols na partida, Rodrigo Muniz também foi tema da entrevista. Conhecedor das habilidades do atacante nas categorias de base, Mauricio garantiu não estar surpreso com as últimas atuações do atleta.
- Converso muito com ele, conheço há muito tempo. Ele está buscando o espaço dele. Tentou um gol do meio-campo, porque já fez um assim na base. Tem muita ambição e recurso técnico. A mim não surpreende em nada.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
Com o resultado, o Flamengo chegou aos nove pontos e assumiu a liderança provisória da Taça Guanabara. Volta Redonda (7) e Portuguesa (6) ainda jogam na rodada e podem ultrapassar o Rubro-Negro. Na próxima rodada, o clube terá pela frente o clássico contra o Botafogo, na próxima quarta-feira.

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