Maurício Souza destaca evolução do Flamengo no Brasileiro Sub-20: 'O nível técnico do time foi elevado'

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Atual campeão brasileiro sub-20, o Flamengo alcançou, contra o Palmeiras, na última quarta-feira, a quinta vitória consecutiva na edição de 2020. Ao bater o Verdão por 2 a 1, em duelo que reeditou a final de 2019, o time do técnico Maurício Souza subiu à quinta colocação, com 17 pontos, e está na briga por uma das oito vagas à próxima fase da competição.

Para o treinador, que tem à disposição uma equipe bastante jovem até para a categoria, sobretudo por Domènec Torrent estar utilizando diversos Garotos do Ninho nos profissionais, a recuperação do Flamengo deve-se ao seguinte fato:

- Estamos evoluindo tecnicamente e absorvendo melhor as ideias. Temos um elenco bastante qualificado, mas que muda as peças constantemente. Com as ideias entendidas e fixadas, o nível técnico do time foi elevado, conforme nosso planejamento - comentou.

Maurício está satisfeito com a evolução da equipe e otimista com a perspectiva de ter mais tempo para preparar o grupo, uma vez que terá a semana completa para trabalhar depois do próximo jogo. Recentemente, recebeu os "reforços" do lateral-esquerdo Ramon e do zagueiro Gabriel Noga, que "desceram" para o jogo deste domingo - Dome quer mantê-los com ritmo de jogo.

- Os setores estão conectados, os meninos estão com as funções desenvolvidas individual e coletivamente, fruto da disposição deles também em absorver ao máximo as nossas ideias de jogo. As semanas completas para treinamentos que teremos, e será a primeira vez nesta temporada, serão importantes para isso. O sinal mais claro para nós de que está funcionando dentro do esperado é que o desempenho do grupo tem crescido e notamos isso não com os resultados, que têm surgido, mas ao avaliar as nuances do jogo. É isso o que vai nos aproximar das vitórias.

O Flamengo de Mauricinho volta a campo neste domingo, às 15h, para receber o Ceará, na Gávea e em partida válida pela 11ª rodada do Brasileiro Sub-20.

VITÓRIA E VAGA PELA TAÇA RIO

Mais cedo, comandado pelo técnico Mário Jorge e com uma garotada mais jovem ainda em relação ao grupo de Mauricinho, o Flamengo venceu o Macaé por 2 a 1 e assegurou uma vaga às quartas da Taça Rio Sub-20. Os gols foram de Ronaldo e Igor Lemos.