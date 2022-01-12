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Maurício Souza conta bastidores da saída do Flamengo e admite: 'Me pegou de surpresa, não esperava isso'

Mauricinho revelou que o novo técnico do Rubro-Negro, Paulo Sousa, 'não queria ninguém de uma parte do clube na comissão' ...
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Publicado em 

12 jan 2022 às 20:15

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 20:15

O ex-auxiliar técnico do Flamengo Maurício Souza contou bastidores da sua demissão do clube, que foi confirmada na última segunda-feira. Em entrevista à Rádio Globo, Mauricinho revelou que Paulo Sousa "não queria ninguém de uma parte do clube na comissão" e admitiu foi pego de surpresa pela saída.> Flamengo vende Piris por R$ 20 milhões a menos do que pagou em 2018- Quando eu voltei, pedi uma reunião com o Bruno Spindel perguntando como ficaria a minha situação. Ele me pediu para aguardar e, em seguida, me chamou para a sala. Spindel me contou que teve algumas conversas com Paulo Sousa e que ele (o treinador) estava irredutível quanto a comissão dele - disse.
- Ele não queria ninguém de uma parte do clube na comissão, essas foram as palavras do Spindel. Eu aceitei numa boa. Me levantei e fui embora. Como falei, é um ciclo que se encerra, que me pegou de surpresa, não esperava isso - completou Mauricinho.Aos 47 anos, Maurício Souza iniciou a sua trajetória no Flamengo nas divisões de base, após passagem pelo Botafogo. Veja abaixo o seu currículo e conquistas antes de se tornar auxiliar dos profissionais do Rubro-Negro:
CLUBESBotafogo (2006 a 2016 - incluindo o período no futsal) e Flamengo (desde 2017)
TÍTULOS​Pelo futsal:
Botafogo- Campeão Carioca Sub-17 2011- Campeão Carioca categoria principal 2011- Campeão Carioca Sub-17 2012- Campeão Carioca Sub-20 2012- Campeão Copa do Brasil Sub-20 2012- Vice-campeão Carioca categoria principal 2013- Campeão Copa do Brasil Sub-20 2013- Campeão Carioca Sub-20 2013
Pelo futebol de campo:
Botafogo- Campeão da Copa da Juventude Sub-13 (2010)- Vice-campeão do Campeonato Metropolitano (RJ) Sub-13 (2011)- Campeão da Copa Revela Talentos Sub-17 (2011)- Vice-campeão do Mundialito Sub-15 (2012)- Campeão da Taça Rio Sub-20 (2014)- Campeão Carioca Sub-20 (2014)- Vice-campeão da Taça Guanabara Sub-20 (2015)- Vice-campeão da Taça Rio Sub-20 (2015)- Vice-campeão Carioca Sub-20 (2015)- Campeão do Torneio Otávio Pinto Guimarães Sub-20 (2015)
Flamengo (na base):- Campeão da Copa São Paulo de Futebol Jr (2018)- Campeão da Taça Rio Sub-20 (2018)- Campeão do Torneio Otávio Pinto Guimarães Sub-20 (2018)- Vice-campeão Brasileiro Sub-20 (2018)- Campeão da Taça Guanabara Sub-20 (2019)- Campeão Carioca Sub-20 (2019)- Campeão da Taça Otávio Pinto Guimarães Sub-20 (2019)- Campeão Brasileiro Sub-20 (2019)- Campeão da Copa do Brasil Sub-20 (2019)
Crédito: MaurícioSouzainiciouatrajetórianoFlamengonasdivisõesdebase(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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