Maurício Souza comanda o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Anunciada a demissão de Domènec Torrent e sua comissão técnica, o Flamengo terá Maurício Souza, atual treinador do Sub-20, na área técnica diante do São Paulo, nesta quarta, na ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mauricinho tem longa passagem nas categorias de base do clube e, em outras cinco oportunidades, já comandou o time principal do Rubro-Negro.

Em 2020, Maurício Souza esteve no comando do Flamengo nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o técnico Jorge Jesus e o elenco principal estavam de férias por conta da prolongada temporada de 2019. Foram duas vitórias (1 a 0 sobre o Vasco e 3 a 2 sobre o Volta Redonda), um empate (0 a 0 com o Macaé) e uma derrota (1 a 0 para o Fluminense).

A primeira experiência de Mauricinho no time principal foi em maio de 2018, no empate sem gols contra o River Plate (ARG) na fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o então técnico do Flamengo Maurício Barbieri estava suspenso.

Maurício Souza comandou o Sub-20 do Flamengo neste domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Nesta terça, no Ninho do Urubu, comanda a atividade do time profissional visando o jogo de ida contra o São Paulo, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Além da pressão e responsabilidade, o treinador terá o desafio de recuperar a confiança de um Flamengo com um sistema defensivo falho e lidar com os vários desfalques.