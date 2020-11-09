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futebol

Maurício Souza comanda o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil

Treinador do Sub-20 rubro-negro, Maurício Souza assume a função no time principal nesta terça-feira e dirigirá o time diante do São Paulo, quarta no Maracanã, pela Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 15:16

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 15:16

Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Anunciada a demissão de Domènec Torrent e sua comissão técnica, o Flamengo terá Maurício Souza, atual treinador do Sub-20, na área técnica diante do São Paulo, nesta quarta, na ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mauricinho tem longa passagem nas categorias de base do clube e, em outras cinco oportunidades, já comandou o time principal do Rubro-Negro.
Em 2020, Maurício Souza esteve no comando do Flamengo nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o técnico Jorge Jesus e o elenco principal estavam de férias por conta da prolongada temporada de 2019. Foram duas vitórias (1 a 0 sobre o Vasco e 3 a 2 sobre o Volta Redonda), um empate (0 a 0 com o Macaé) e uma derrota (1 a 0 para o Fluminense).
A primeira experiência de Mauricinho no time principal foi em maio de 2018, no empate sem gols contra o River Plate (ARG) na fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o então técnico do Flamengo Maurício Barbieri estava suspenso.
Maurício Souza comandou o Sub-20 do Flamengo neste domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Nesta terça, no Ninho do Urubu, comanda a atividade do time profissional visando o jogo de ida contra o São Paulo, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Além da pressão e responsabilidade, o treinador terá o desafio de recuperar a confiança de um Flamengo com um sistema defensivo falho e lidar com os vários desfalques.
O meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro estão a serviço da Seleção Brasileira. Rodrigo Caio e Diego Ribas seguem em tratamento, assim como Filipe Luís, que se reapresentou com dores na coxa direita nesta segunda-feira. Arrascaeta, também lesionado, é outra baixa importante para o técnico interino da equipe.

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