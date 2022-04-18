Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Maurício Salgado espera confronto equilibrado contra o Atlético-MG no Brasileirão Feminino
futebol

Maurício Salgado espera confronto equilibrado contra o Atlético-MG no Brasileirão Feminino

Técnico do Internacional destacou preparação da equipe e alertou os pontos positivos do adversário...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 11:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 11:12
Nesta segunda-feira (18), o Internacional enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, às 17h30 (de Brasília), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.>O adeus do argentino que se tornou um gigante do futebol brasileiroNa terceira colocação com retrospecto de quatro vitórias e apenas uma derrota até aqui, as Gurias Coloradas têm feito uma campanha sólida e, caso vençam as Vingadoras, podem alcançar a segunda colocação do Brasileirão, atrás apenas do Palmeiras, que lidera com 16 pontos.
Sem entrar em campo há duas semanas devido à Data Fifa e aos amistosos da Seleção Brasileira, o último jogo do Inter foi contra o Bragantino onde a equipe venceu por 3 a 0. Para o técnico Maurício Salgado, este período de treinamentos foi importante para aperfeiçoar o entrosamento do time, mas também frisou sobre o cuidado da comissão técnica para que as atletas não perdessem o ritmo de jogo.
- É sempre um desafio pois, enquanto temos tempo para aprimorar a dinâmica tática e recuperar algumas jogadoras do clube na questão física, também temos a dificuldade de não perder o ritmo de jogo, adquirido pelo grupo ao longo da competição. Porém, tentamos ver essa parada pelo lado positivo. Usamos para testar variações táticas e, principalmente, aprimorar as partes técnica e física. Estamos bem satisfeitos com o resultado - avaliou.
Para o confronto diante do Atlético-MG, nesta rodada, Maurício projetou um confronto difícil. As adversárias venceram o rival Cruzeiro no último jogo e conquistaram a primeira vitória na competição:
- É um time que tem se consolidado e que, apesar de não ter feito uma pontuação alta ainda, fez jogos de bastante imposição contra times favoritos como Palmeiras e Corinthians. Sabemos da importância de fazer um grande jogo e manter essa sequência positiva que temos tido.
Crédito: JoãoCallegari/Divulgação/Internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados