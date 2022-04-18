Maurício Salgado espera confronto equilibrado contra o Atlético-MG no Brasileirão Feminino

Nesta segunda-feira (18), o Internacional enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, às 17h30 (de Brasília), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.>O adeus do argentino que se tornou um gigante do futebol brasileiroNa terceira colocação com retrospecto de quatro vitórias e apenas uma derrota até aqui, as Gurias Coloradas têm feito uma campanha sólida e, caso vençam as Vingadoras, podem alcançar a segunda colocação do Brasileirão, atrás apenas do Palmeiras, que lidera com 16 pontos.

Sem entrar em campo há duas semanas devido à Data Fifa e aos amistosos da Seleção Brasileira, o último jogo do Inter foi contra o Bragantino onde a equipe venceu por 3 a 0. Para o técnico Maurício Salgado, este período de treinamentos foi importante para aperfeiçoar o entrosamento do time, mas também frisou sobre o cuidado da comissão técnica para que as atletas não perdessem o ritmo de jogo.

- É sempre um desafio pois, enquanto temos tempo para aprimorar a dinâmica tática e recuperar algumas jogadoras do clube na questão física, também temos a dificuldade de não perder o ritmo de jogo, adquirido pelo grupo ao longo da competição. Porém, tentamos ver essa parada pelo lado positivo. Usamos para testar variações táticas e, principalmente, aprimorar as partes técnica e física. Estamos bem satisfeitos com o resultado - avaliou.

Para o confronto diante do Atlético-MG, nesta rodada, Maurício projetou um confronto difícil. As adversárias venceram o rival Cruzeiro no último jogo e conquistaram a primeira vitória na competição:

- É um time que tem se consolidado e que, apesar de não ter feito uma pontuação alta ainda, fez jogos de bastante imposição contra times favoritos como Palmeiras e Corinthians. Sabemos da importância de fazer um grande jogo e manter essa sequência positiva que temos tido.