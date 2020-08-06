Maurício fala do novo posicionamento em campo e projeta boa estreia do Cruzeiro na Série B

Artilheiro do Cruzeiro na temporada 2020, com quatro gols, e maior assistente da equipe, com três passes que resultaram em gols, o meia Maurício falou sobre o seu posicionamento no esquema do técnico Enderson Moreira e acredita em uma grande estreia da Raposa no Campeonato Brasileiro da Série B. O primeiro jogo do time celeste na competição nacional será no próximo sábado, 8 de agosto, contra o Botafogo-SP, às 19h, no Mineirão. -A gente está totalmente focado, totalmente confiante para começar o campeonato, ter um bom desempenho já contra o Botafogo-SP e fazer uma boa temporada, que o nosso maior objetivo é subir. Estou bem confiante também com o nosso time, com o que o professor (Enderson Moreira) vem falando e nos dando as dicas para o jogo e acho que a gente vai conseguir se sair bem, se Deus quiser-disse o meia, que falou da posição mais aberta no campo. -Eu sempre joguei em mais de uma posição, mas na esquerda eu nunca tinha jogado, com o pé aberto. Vem sendo uma surpresa para mim, mas acho que eu estou conseguindo ir bem. Acho que isso tudo é para um jogador melhor, um jogador ser versátil ajuda muito no elenco. É importante jogar em mais de uma ou duas posições- completou. O meia elogiou ainda o estilo de jogo do treinador Enderson Moreira, com o qual ele se identifica muito, e disse que o grupo já vem sabendo assimilar bem e colocando em prática as ideias do técnico estrelado. -É um estilo de jogo que eu gosto bastante também. Quando eu fui convocado para a seleção, é um estilo bem parecido, de bastante ofensividade, pressão, de ser bastante agudo. É um estilo que eu me identifico e no último jogo agora foi bem notório que todos nós fizemos o que o professor pediu e deu resultado. A gente foi em busca do primeiro, foi em busca do segundo, foi em busca do terceiro e mesmo assim a gente estava em busca do quarto gol. Esse é o espírito do nosso time e acho que tem tudo para dar certo-, afirmou ele, se referindo à vitória de 3 x 0 sobre a Patrocinense, no último sábado. A Raposa inicia sua busca pelo acesso à Série A de 2021 com um débito de seis pontos negativos por conta de uma punição pelo não pagamento de R$ 5,3 milhões ao Al Wahda, dos Emirados Árabes pelo empréstimo do volante Denílson, em 2016. O segundo jogo do time mineiro na Série B, será contra o Guarani, fora de casa, no dia 11 de agosto.