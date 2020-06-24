Maurício e Cacá são apostas do Cruzeiro para jogar na Europa

O presidente do Cruzeiro , Sérgio Santos Rodrigues, destacou dois jogadores que podem ser aproveitados no futebol europeu no futuro, rendendo uma boa receita para o clube: o zagueiro Cacá e o meia Maurício, ambos muito jovens e com mercado dentro e fora do país. O dirigente deu uma entrevista ao jornal Tutto Sports, da Itália, o que aumentou a repercussão da sua fala, pois foi ecoada por uma das principais publicações do país europeu. - Eu considero que sim ( que o Cruzeiro tem jogadores com potencial de futebol europeu). São o atacante Maurício e o zagueiro Cacá. São dois grandes talentos com muita projeção em nossa equipe e com potencial para jogar na Seleção e, no futuro, na Europa-disse Sérgio. O veículo italiano perguntou se haveria outro Ronaldo Fenômeno na base do clube. Sérgio Santos Rodrigues quer que a base revele bons nomes para o clube, reforçando e valorizando o trabalho dos times inferiores. Recentemente a Raposa contratou Dirceu Lopes, eterno ídolo do clube, para coordenar a base celeste, para resgatar o estilo revelador do Cruzeiro. E MAIS:Raul Cáceres chega a BH para fazer exames e acertar com o CruzeiroCruzeiro recebe convite para voltar a jogar na Arena do JacaréCruzeiro tem baixa na lateral com estiramento de Patrick BreyCampanha de ajuda à menina Clarinha supera a meta e sua casa será reconstruída e adaptadaCruzeiro recebe ordens de pagamento da FIFA por débitos referentes a Rafael Sóbis e Pedro Rocha- Em nossa história, tivemos talentos como Tostão, Dirceu Lopes e Ronaldo, um dos meus ídolos quando eu tinha pouco mais de dez anos. E, nesse contexto, um dos meus objetivos é melhorar ainda mais o trabalho das equipes de base, que são o futuro do Cruzeiro. Cacá e Maurício vem se destacando desde 2019 no Cruzeiro. O zagueiro, de 21 anos, e o meia, com apenas 19, tem assumido o protagonismo na Raposa, gerando interesse de outras equipes. O defensor foi desejado pelo Athletico-PR e futebol russo. Porém, preferiu ficar no Cruzeiro. Já Maurício foi observado pelo futebol inglês e a Raposa recusou proposta para vendê-lo no fim de 2019. A dupla subiu das categorias de base do clube para brilhar no profissional. Ambos já são referências do time de 2020. E MAIS:Cruzeiro afasta quatro jogadores do elenco com suspeita da COVID-19Cruzeiro confirma empréstimo de Rafael Santos para a ChapecoenseFicou caro! Independiente pede mais de R$ 11 milhões e Lucas Romero fica praticamente descartado do CruzeiroPausa do futebol ajudou Marcelo Moreno a se readaptar ao CruzeiroTROPEIRÃOCAST no ar - Do #MANTODAMASSA à MP que lasca E MAIS: