Maurício dedica vaga do Botafogo na Copinha aos jogadores fora por Covid: 'A classificação vai pra eles'

O Botafogo superou seis desfalques por Covid para se classificar à segunda fase da Copinha. O time sub-20 do Alvinegro derrotou o Taubaté por 2 a 0 na manhã deste domingo no Joaquinzão e terminou na liderança no Grupo 14.+ Encontro 'cara a cara' com John Textor foi fundamental para negociações da SAF do Botafogo

O goleiro Maurício foi um dos destaques da partida. O arqueiro, que estreou na competição porque as duas primeiras opções para o setor - Lucas Barreto e Gabriel Toebe - testaram positivo para o coronavírus, fez três defesas importantes e foi peça importante para o resultado positivo.

– Estou muito feliz pela minha estreia (na Copinha), jogar depois de um bom tempo. Tive Covid no ano passado, lesão... Quero exaltar a inspiração do grupo, nós tivemos muitos casos de Covid logo no primeiro jogo da competição, depois tivemos mais alguns. O pessoal teve que voltar pra casa no jogo de hoje. A classificação vai pra eles - afirmou, em entrevista ao "SporTV".

Agora, o Botafogo aguarda a definição do Grupo 13 para saber quem será o próximo adversário. XV de Piracicaba e São José-RS - ex-clube de Maurício - se enfrentam nesta segunda-feira para decidir quem termina na liderança da chave. O Alvinegro duelará com o segundo colocado.