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Maurício dedica vaga do Botafogo na Copinha aos jogadores fora por Covid: 'A classificação vai pra eles'

Time sub-20 do Botafogo teve seis desfalques para enfrentar o Taubaté por um surto de Covid no elenco na última rodada da Copinha; goleiro homenageia companheiros...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 13:17

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 13:17

O Botafogo superou seis desfalques por Covid para se classificar à segunda fase da Copinha. O time sub-20 do Alvinegro derrotou o Taubaté por 2 a 0 na manhã deste domingo no Joaquinzão e terminou na liderança no Grupo 14.+ Encontro 'cara a cara' com John Textor foi fundamental para negociações da SAF do Botafogo
O goleiro Maurício foi um dos destaques da partida. O arqueiro, que estreou na competição porque as duas primeiras opções para o setor - Lucas Barreto e Gabriel Toebe - testaram positivo para o coronavírus, fez três defesas importantes e foi peça importante para o resultado positivo.
– Estou muito feliz pela minha estreia (na Copinha), jogar depois de um bom tempo. Tive Covid no ano passado, lesão... Quero exaltar a inspiração do grupo, nós tivemos muitos casos de Covid logo no primeiro jogo da competição, depois tivemos mais alguns. O pessoal teve que voltar pra casa no jogo de hoje. A classificação vai pra eles - afirmou, em entrevista ao "SporTV".
Agora, o Botafogo aguarda a definição do Grupo 13 para saber quem será o próximo adversário. XV de Piracicaba e São José-RS - ex-clube de Maurício - se enfrentam nesta segunda-feira para decidir quem termina na liderança da chave. O Alvinegro duelará com o segundo colocado.
Crédito: GoleiroMauríciofoiumdosdestaquesdoBotafogo(Foto:FábiodePaula/Botafogo

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