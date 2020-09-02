Mauricio Barbieri vai comandar o Red Bull Bragantino

Mauricio Barbieri é o novo técnico do Bragantino. De acordo com o site Futebol Interior e confirmado pela reportagem, o comandante assume a vaga de Felipe Conceição, demitido na última segunda-feira.Fora do mercado após uma rápida passagem pelo CSA, o treinador chega para colocar ordem no Massa Bruta e melhorar o desempenho do time no Campeonato Brasileiro.
Flamengo
O trabalho mais famoso de Barbieri aconteceu no Flamengo. Em 2018, ele chegou a liderar grande parte do Brasileirão, mas a queda de rendimento custou a sua demissão.
Depois da Gávea, ele acumulou passagens por América-MG, Goiás e recentemente CSA.
Calendário
Ainda sem Barbieri, o Bragantino volta a campo nesta quarta-feira para encarar o Athletico, na Arena da Baixada. O auxiliar Marcinho vai comandar a equipe.