Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mauricio Barbieri vai comandar o Red Bull Bragantino

Livre desde a saída do CSA, o treinador volta ao mercado com a responsabilidade de recuperar o Massa Bruta no Brasileirão...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 16:48

Crédito: ASCOM CSA
Mauricio Barbieri é o novo técnico do Bragantino. De acordo com o site Futebol Interior e confirmado pela reportagem, o comandante assume a vaga de Felipe Conceição, demitido na última segunda-feira.Fora do mercado após uma rápida passagem pelo CSA, o treinador chega para colocar ordem no Massa Bruta e melhorar o desempenho do time no Campeonato Brasileiro.
Flamengo
O trabalho mais famoso de Barbieri aconteceu no Flamengo. Em 2018, ele chegou a liderar grande parte do Brasileirão, mas a queda de rendimento custou a sua demissão.
Depois da Gávea, ele acumulou passagens por América-MG, Goiás e recentemente CSA.
Calendário
Ainda sem Barbieri, o Bragantino volta a campo nesta quarta-feira para encarar o Athletico, na Arena da Baixada. O auxiliar Marcinho vai comandar a equipe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados