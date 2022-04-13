Mauricio Barbieri projeta duelo contra o Vélez Sarsfield

‘Acho que a gente vai enfrentar um ambiente difícil, sempre é muito difícil jogar lá. Tem uma torcida apaixonada, que empurra as equipes e procuram se fazer disso, um jogo intenso, disputado. Até por isso fizemos a escolha de rodar o elenco para chegar bem, tentar suportar o que o jogo vai exigir. Eles jogaram no sábado, tem dois dias a mais de descanso. É uma equipe técnica, com muitos jovens jogadores e alguns experientes, como o Pratto, é um desafio que temos pela frente. O fato de terem perdido o primeiro jogo torna ainda mais decisivo para eles. Temos que entrar com sabedoria, mentalidade forte para tentar fazer frente e buscar a vitória’, afirmou.