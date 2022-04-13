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futebol

Mauricio Barbieri projeta duelo contra o Vélez Sarsfield

Treinador acredita que o Massa Bruta terá dificuldades em território argentino...
LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 15:25

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 15:25

Em meio ao calendário agitado do futebol brasileiro, o Red Bull Bragantino, que estreou na última segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, volta a campo nesta quinta-feira pela Libertadores da América.
- VEJA A TABELA DA LIBERTADORES
O Massa Bruta vai até a Argentina para encarar o Vélez Sarsfield e busca manter o 100% de aproveitamento na competição.
Ciente que o duelo será complicado, Mauricio Barbieri acredita que o seu time terá alguns obstáculos para jogar no campo do rival.
‘Acho que a gente vai enfrentar um ambiente difícil, sempre é muito difícil jogar lá. Tem uma torcida apaixonada, que empurra as equipes e procuram se fazer disso, um jogo intenso, disputado. Até por isso fizemos a escolha de rodar o elenco para chegar bem, tentar suportar o que o jogo vai exigir. Eles jogaram no sábado, tem dois dias a mais de descanso. É uma equipe técnica, com muitos jovens jogadores e alguns experientes, como o Pratto, é um desafio que temos pela frente. O fato de terem perdido o primeiro jogo torna ainda mais decisivo para eles. Temos que entrar com sabedoria, mentalidade forte para tentar fazer frente e buscar a vitória’, afirmou.
Crédito: Divulgação/Bragantino

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