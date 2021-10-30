Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mauricio Barbieri projeta duelo contra o Cuiabá

Treinador acredita que o Massa Bruta terá dificuldades para visitar o Dourado na Arena Pantanal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 15:59

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 15:59

Crédito: Reprodução/Bragantino
Em bom momento na temporada, o Bragantino quer se consolidar no G-4 do Brasileirão neste fim de semana e visita o Cuiabá, na Arena Pantanal.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Mesmo com o ótimo momento do Massa Bruta, o técnico Mauricio Barbieri projeta um encontro bem equilibrado.
‘Vamos enfrentar uma equipe que vem também em um bom momento, bastante organizada. Sempre é complicado jogar lá pela questão climática, calor. Sempre é difícil, mas vamos nos preparar da melhor maneira para tentar fazer um grande jogo e buscar uma vitória também’, afirmou.
Com 49 pontos, o Bragantino é o 3º colocado do torneio nacional. O líder é o Atlético-MG, com 59.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados