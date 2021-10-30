Mauricio Barbieri projeta duelo contra o Cuiabá

Crédito: Reprodução/Bragantino

Em bom momento na temporada, o Bragantino quer se consolidar no G-4 do Brasileirão neste fim de semana e visita o Cuiabá, na Arena Pantanal.

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Mesmo com o ótimo momento do Massa Bruta, o técnico Mauricio Barbieri projeta um encontro bem equilibrado.

‘Vamos enfrentar uma equipe que vem também em um bom momento, bastante organizada. Sempre é complicado jogar lá pela questão climática, calor. Sempre é difícil, mas vamos nos preparar da melhor maneira para tentar fazer um grande jogo e buscar uma vitória também’, afirmou.