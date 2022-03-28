Mauricio Barbieri não esconde 'frustração' por queda no Campeonato Paulista

O Red Bull Bragantino se despediu do Campeonato Paulista no último fim de semana ao ser derrotado pelo Palmeiras, no Allianz Parque.
Capitão do barco no Massa Bruta, o técnico Mauricio Barbieri não escondeu a frustração pelo resultado negativo.
‘O sentimento é de frustração. A gente entende que tinha condição de sair daqui com outro resultado. Respeitamos muito o Palmeiras, mas a gente entende que precisa começar a ultrapassar essa barreira. A gente sabe que fez uma grande campanha, apresentou excelente nível de jogo, mas a sensação é de frustração porque entendemos que podíamos passar pelo Palmeiras’, declarou na coletiva do último sábado.
Agora, o Bragantino deixa o estadual de lado e foca na Libertadores, onde encara o Nacional-URU, na próxima semana.