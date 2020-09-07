Mauricio Barbieri ganha mais uma peça ofensiva no Bragantino

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Bragantino abriu mais uma semana de trabalhos e visa o duelo contra o São Paulo, marcado para a próxima quarta-feira, no Morumbi.Para o jogo como visitante, o técnico Mauricio Barbieri poderá contar com a presença do meia Tomas Cuello, que foi contratado junto ao Atlético de Tucumán e fica à disposição.
Vale lembrar que o argentino tem contrato com o Massa Bruta até junho de 2021 e vira uma alternativa para o sistema ofensivo do time paulista.
Situação
Em oito jogos no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino se encontra na penúltima colocação, com 6 pontos.