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futebol

Mauricio Barbieri ganha mais uma peça ofensiva no Bragantino

Tomas Cuello, emprestado junto ao Atlético Tucumán, o meio-campo fica no Massa Bruta até junho de 2021...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 16:59

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 16:59
Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Bragantino abriu mais uma semana de trabalhos e visa o duelo contra o São Paulo, marcado para a próxima quarta-feira, no Morumbi.Para o jogo como visitante, o técnico Mauricio Barbieri poderá contar com a presença do meia Tomas Cuello, que foi contratado junto ao Atlético de Tucumán e fica à disposição.
Vale lembrar que o argentino tem contrato com o Massa Bruta até junho de 2021 e vira uma alternativa para o sistema ofensivo do time paulista.
Situação
Em oito jogos no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino se encontra na penúltima colocação, com 6 pontos.

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