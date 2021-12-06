Mauricio Barbieri confia no Bragantino em 'decisão' contra o Internacional

Após ser derrotado pelo Atlético-MG, o Red Bull Bragantino vira a chavinha para encarar o Internacional, em jogo que pode dar a inédita vaga ao clube para disputar a Libertadores da América.

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Apesar do momento mais instável do Massa Bruta na temporada, o técnico Mauricio Barbieri confia em seu elenco e no poder de reação para o duelo em casa diante do Colorado.

‘Temos um grupo de jogadores qualificados, buscando espaço. Jogos decisivos são os que todos se preparam para jogar. Temos uma decisão na quinta-feira. A ideia é que a gente possa se preparar para chegar pronto. Temos certeza que vamos chegar prontos’, afirmou.

Com 53 pontos, o Bragantino aparece na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Inter, adversário da quinta-feira, aparece na 10ª colocação, com 48 pontos.