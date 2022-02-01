Mauricio Barbieri aprova desempenho do Red Bull Bragantino

Após uma estreia ruim no Campeonato Paulista, Mauricio Barbieri e Bragantino se recuperaram ao bater o Guarani, no Nabi Abi Chedid.

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O desempenho do Massa Bruta foi satisfatório e o time conseguiu pressionar o adversário em grande parte do jogo.

Na coletiva de imprensa, o treinador elogiou a postura dos seus jogadores ao longo dos 90 minutos.

‘Gostei principalmente do rendimento da equipe. Acho que ficou uma grande diferença em relação ao primeiro jogo, conseguimos ser uma equipe muito mais próxima daquela que nós nos habituamos’, afirmou.

Agora, o Massa Bruta volta a campo na próxima quinta-feira, quando encara o São Paulo, em casa.