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futebol

Mauricio Barbieri aprova desempenho do Red Bull Bragantino

Treinador gostou do que viu da sua equipe diante do Guarani na noite da última segunda-feira...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 15:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 15:08
Após uma estreia ruim no Campeonato Paulista, Mauricio Barbieri e Bragantino se recuperaram ao bater o Guarani, no Nabi Abi Chedid.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O desempenho do Massa Bruta foi satisfatório e o time conseguiu pressionar o adversário em grande parte do jogo.
Na coletiva de imprensa, o treinador elogiou a postura dos seus jogadores ao longo dos 90 minutos.
‘Gostei principalmente do rendimento da equipe. Acho que ficou uma grande diferença em relação ao primeiro jogo, conseguimos ser uma equipe muito mais próxima daquela que nós nos habituamos’, afirmou.
Agora, o Massa Bruta volta a campo na próxima quinta-feira, quando encara o São Paulo, em casa.
Crédito: Divulgação/Bragantino

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