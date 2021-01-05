Mauricinho exalta grupo por reação no Brasileiro Sub-20: 'Para jogar no Flamengo tem que ter personalidade'

Depois de um jogo eletrizante e dramático, a equipe do Sub-20 do Flamengo avançou para semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria na última segunda-feira. Após perder no tempo normal para o Fluminense, por 3 a 1, os comandos de Maurício Souza bateram o Tricolor nos pênaltis (4 a 1). Na ida, na Gávea, o Flamengo derrotou o Fluminense por 3 a 1, o que fez com que o resultado do Tricolor nesta segunda-feira levasse a decisão às penalidades.

Após a partida, o técnico Mauricinho exaltou a "superação" e "personalidade" da garotada, mas pregou cautela e fez um alerta visando a sequência da competição. Cabe destacar que o rival, agora, será o Athletico-PR.

- Venho trabalhando a semana toda focado, concentrado com a equipe, e Papai do Céu me abençoou. Estava o tempo todo pensando no gol. Quando recebi a bola, pensei em ir no 1 x 1 e decidir a partida. Estou muito feliz com isso.