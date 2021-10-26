Mauricinho comenta classificação do Vasco no Mundialito de futebol de areia: 'Cada jogo se tornou uma final'

A equipe de Beach Soccer do Vasco estreou com vitória, na manhã desta terça-feira, no Mundialito de Clubes de futebol de areia. O Trem Bala da Areia venceu o Nacional, do Paraguai, por 5 a 4, e se classificou para a semifinal. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Catarino, Rafinha Amorim, E.Zurlo e Mauricinho (2). Em virtude da crise sanitária que se instaurou em Moscou, o modelo de disputa precisou ser alterado, mudando de fase de grupos para eliminatórias, e por isso, a partida desta terça foi válida como quartas de final. A semifinal está marcada para quarta-feira (27/10), às 13h15 (horário de Brasília), com transmissão do Sportv2 contra o Lokomotiv Moscou.
Autor de dois gols no triunfo sobre a equipe paraguaia, Mauricinho analisou a estreia e comentou sobre o novo formato da competição, em entrevista ao site oficial do clube carioca.
- Sabíamos que enfrentaríamos uma equipe bem complicada que é a base da Seleção do Paraguai. Já estamos acostumados a jogar contra eles, mas nesse novo formato do Mundialito, cada jogo se tornou uma final - disse o camisa 10 cruz-maltino.
No jogo, o Vasco saiu na frente, mas sofreu a virada no segundo tempo. No fim, a equipe se recuperou e conseguiu a classificação com gol de Mauricinho, de virada, e boas defesas do goleiro Bobô. O jogador parabenizou a equipe e chamou a torcida vascaína para jogar junto:
- Quero parabenizar toda a equipe, dedicar a vitória pra torcida vascaína e agora é pensar no próximo jogo, e se Deus quiser conquistar a vaga na final e o bicampeonato. Nós aqui contamos com todo apoio da torcida vascaína. - finalizou.