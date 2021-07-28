Mattos relembra venda de Roger Guedes a clube chinês: ‘Nem sabiam quem ele era’

O ex-diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, concedeu, na última segunda-feira (26), uma entrevista para o programa Arena SBT. Nesta, o cartola comentou a negociação com o Shandong Luneng pela venda do atacante Roger Guedes, em 2018.placeholder– Ele chegou por R$2,5 milhões e foi vendido por nove milhões e meio de euros. Foi uma situação criada, porque o clube chinês nem sabia quem era Roger Guedes. Coloquei ele no Atlético e disse ao presidente do clube que o Roger seria emprestado, mas que a gente precisaria vendê-lo no meio do ano.
Além disso, Mattos também relembrou uma ‘brincadeira’ do elenco palmeirense com o atacante, que não teve uma boa repercussão na época.– Eu acho que ali tinha um pouco de recado para ele sim, por situações internas, mas também era uma brincadeira comum, que já tinha acontecido antes.
Mattos foi dirigente do Palmerias entre 2015 e 2019. No clube, ganhou o Brasileirão em 2016 e 2018 e a Copa do Brasil em 2015.