Mattos relembra venda de Roger Guedes a clube chinês: ‘Nem sabiam quem ele era’

O ex-diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, concedeu, na última segunda-feira (26), uma entrevista para o programa Arena SBT. Nesta, o cartola comentou a negociação com o Shandong Luneng pela venda do atacante Roger Guedes, em 2018.placeholder– Ele chegou por R$2,5 milhões e foi vendido por nove milhões e meio de euros. Foi uma situação criada, porque o clube chinês nem sabia quem era Roger Guedes. Coloquei ele no Atlético e disse ao presidente do clube que o Roger seria emprestado, mas que a gente precisaria vendê-lo no meio do ano.