Mattos rebate críticas sobre sua gestão no Palmeiras e diz: ‘Muitas pessoas estiveram juntas no processo’

A publicação listou diversas contratações fechadas por Mattos, apontando os valores gastos e os longos contratos firmados com atletas que não renderam o esperado com a camisa do Palmeiras, além de destacar o aumento da dívida com a Crefisa, responsabilizando o ex-diretor.Reprodução/InstagramMattos respondeu em longo comentário, listando todas as vendas que fez enquanto diretor do Verdão, destacando que o papel de um dirigente é de gestão do clube, indo além das contratações. Ele afirmou ter organizado, resgatado a autoestima e o protagonismo do clube.

>> Confira a tabela completa do BrasileirãoReprodução/InstagramQuestionado se havia feito tudo sozinho, ele voltou a responder, argumentando que da mesma forma que não pode receber todos os méritos, também não pode ser unicamente culpado pelos erros, destacando que a equipe de confiança trazida por ele (nomes como Cícero de Souza e João Paulo Sampaio) segue gerindo o clube mesmo após a sua saída.Reprodução/InstagramAlexandre Mattos chegou ao Palmeiras em 2015, no início da Era Crefisa, após período vitorioso no Cruzeiro. Pelo Verdão, conquistou a Copa do Brasil de 2015 e os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018, se destacando pelo estilo agressivo no mercado da bola. Deixou o clube em 2019 após derrota para o Flamengo que derrubou também o técnico Luiz Felipe Scolari. Atualmente está sem clube, o executivo é próximo de Leila Pereira, favorita a assumir a presidência do Alviverde em novembro de 2021.