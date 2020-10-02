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futebol

Mattia De Sciglio, da Juventus, é disputado por três clubes europeus

De acordo com a 'Sky Sports', Celtic Glasgow, Roma e Paris Saint-Germain têm interesse no lateral-direito, que não tem tido oportunidades desde a chegada do técnico Andrea Pirlo...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 10:58

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 10:58

Crédito: Reprodução/Twitter
De acordo com a 'Sky Sports', Celtic Glasgow, Roma e Paris Saint-Germain têm interesse em Mattia De Sciglio, da Juventus. O lateral-direito não tem tido oportunidades desde a chegada do técnico e ídolo do clube Andrea Pirlo. Nesta temporada, ele apenas foi reserva em uma partida e jogou 23 minutos contra a Sampdoria.
Conforme os valores divulgados pelo portal 'Transfermakt', o jogador tem um valor de mercado que gira em torno de 7,5 milhões de euros. Os clubes interessado são Celtic Glasgow , Roma e Paris Saint-Germain, porém nenhuma proposta de empréstimo avançou até o momento e as negociações estão paralisadas. Cabe salientar que o jogador tem contrato com a Velha Senhora até junho de 2022. Aos 27 anos, o jogador já tem mais de 150 jogos pelo Campeonato Italiano somando o tempo em que defendeu as cores do Milan, antes de assinar com a Juventus na temporada 2018/19 no valor de 12 milhões de euros.
Pela equipe de Turim, o atleta já disputou 62 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Ao longo de sua carreira na Velha Senhora, atual eneacampeã da elite do futebol italiano, ele levantou o troféu da série A em três oportunidades, ganhou uma Taça e outra SuperTaça da Itália.

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