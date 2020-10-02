Mattia De Sciglio, da Juventus, é disputado por três clubes europeus

De acordo com a 'Sky Sports', Celtic Glasgow, Roma e Paris Saint-Germain têm interesse em Mattia De Sciglio, da Juventus. O lateral-direito não tem tido oportunidades desde a chegada do técnico e ídolo do clube Andrea Pirlo. Nesta temporada, ele apenas foi reserva em uma partida e jogou 23 minutos contra a Sampdoria.

Conforme os valores divulgados pelo portal 'Transfermakt', o jogador tem um valor de mercado que gira em torno de 7,5 milhões de euros. Os clubes interessado são Celtic Glasgow , Roma e Paris Saint-Germain, porém nenhuma proposta de empréstimo avançou até o momento e as negociações estão paralisadas. Cabe salientar que o jogador tem contrato com a Velha Senhora até junho de 2022. Aos 27 anos, o jogador já tem mais de 150 jogos pelo Campeonato Italiano somando o tempo em que defendeu as cores do Milan, antes de assinar com a Juventus na temporada 2018/19 no valor de 12 milhões de euros.