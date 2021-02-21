Mattheus Oliveira lamenta a falta de efetividade do Coxa diante do Ceará

Crédito: Divulgação Twitter Ceará

O sábado terminou de maneira melancólica para o Coritiba. No último duelo como mandante no Campeonato Brasileiro, o Coxa foi superado em casa pelo Ceará por 2 a 0.

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Após o confronto, o meia Mattheus Oliveira analisou o desempenho do time e lamentou a falta de efetividade na etapa inicial.

Fizemos um bom primeiro tempo, controlamos o jogo. Acho que faltou um pouco mais de maturidade. Não fomos incisivos no segundo tempo e acabamos levando um gol que sentimos. Temos que tirar as coisas boas, é um momento difícil’, disse o meia ao Premiere.

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