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Mattheus Oliveira lamenta a falta de efetividade do Coxa diante do Ceará

Na visão do meio-campista,  o time foi muito bem na etapa inicial e não soube aproveitar as oportunidades...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 10:23

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 10:23

Crédito: Divulgação Twitter Ceará
O sábado terminou de maneira melancólica para o Coritiba. No último duelo como mandante no Campeonato Brasileiro, o Coxa foi superado em casa pelo Ceará por 2 a 0.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Após o confronto, o meia Mattheus Oliveira analisou o desempenho do time e lamentou a falta de efetividade na etapa inicial.
Fizemos um bom primeiro tempo, controlamos o jogo. Acho que faltou um pouco mais de maturidade. Não fomos incisivos no segundo tempo e acabamos levando um gol que sentimos. Temos que tirar as coisas boas, é um momento difícil’, disse o meia ao Premiere.
+ Os melhores! Confira a Seleção do Brasileirão eleita pela redação do LANCE!
Na penúltima colocação com 31 pontos, o Coritiba encerra a sua participação no Brasileiro na quinta-feira, quando encara o Atlético-GO.

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