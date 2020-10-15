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Mattheus comemora estreia com vitória no Coritiba: ‘Buscando meu melhor’

Meia que veio do futebol europeu para reforçar o Verdão do Alto da Glória fez sua primeira partida na equipe em triunfo sobre o Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 14:48

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 14:48

Crédito: Divulgação
Na última quarta-feira (14), na grande vitória do Coritiba sobre o Palmeiras por 3 a 1 no Allianz Parque, a equipe do Coxa contou com algumas estreias em seu elenco. Uma delas foi a do meia Mattheus Oliveira, que veio do Sporting, de Portugal. ]
O jogador de 26 anos comemorou os primeiros minutos pelo Coxa.
- Muito feliz por estrear, estar em campo, ajudar o Coritiba. Já fazia um tempo que não atuava no Brasil, então foi uma sensação diferente estar de volta ao futebol brasileiro. Ainda estou me adaptando, buscando meu melhor na questão de ritmo também, então foi muito importante - disse Mattheus, que completou:
- Foi uma grande vitória, nossa equipe se impôs no jogo desde o início, conseguiu abrir uma vantagem relativamente cedo no jogo e, depois de sofrer o gol, seguimos atuando da mesma forma, procurando ficar com a bola e fazer o que o Jorginho nos pede. Foi uma grande apresentação de todos.
Para emendar uma sequência positiva, o Coritiba agora enfrenta o Santos em seus domínios, sai para enfrentar o Ceará e volta a jogar em casa, dessa vez contra o Atlético-GO.
Pensando nessa parte da temporada para a equipe paranaense, Mattheus quer que a equipe de Jorginho aproveite o embalo e some pontos no Brasileirão:
- Temos mais uma sequência difícil, mas esse é o Brasileirão. Jogos complicados, boas equipes. Apesar de ainda infelizmente não termos nossa torcida do nosso lado, temos de aproveitar os dois jogos que temos em casa e somar pontos sempre que pudermos.

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