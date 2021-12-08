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Matic diz que único clube que jogaria no Brasil é o Flamengo: ‘Sou fã do Pet’

Sérvio, meia do United, respondeu que, em um ‘convite imaginário’, o único clube que jogaria no Brasil seria o Rubro-Negro; além disso, revelou admiração por Petkovic
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LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 20:21

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 20:21

O Manchester United fechou a fase de grupos da Champions League nesta quarta-feira e se classificou às oitavas de final. Em entrevista ao TNT Sports após a partida, o meia Matic se desafiou na língua portuguesa e respondeu que o único clube do Brasil em que jogaria seria o Flamengo.- Só Flamengo. No Brasil, só jogo no Flamengo. Eu gosto do Petkovic, Dejan Petkovic. Sou fã do Pet! - disse o sérvio Matic, meia do Manchester United.
> Jogo da Conference League entre Tottenham e Rennes é adiado devido surto de Covid-19
Agora, o Manchester United aguarda o sorteio das oitavas de final da Champions League, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 13. Os jogos da próxima fase acontecerão entre fevereiro e março de 2022.
Crédito: MaticrevelaqueatuarianoFlamengo(Foto:GlynKirk/AFP

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