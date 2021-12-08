Matic diz que único clube que jogaria no Brasil é o Flamengo: ‘Sou fã do Pet’

O Manchester United fechou a fase de grupos da Champions League nesta quarta-feira e se classificou às oitavas de final. Em entrevista ao TNT Sports após a partida, o meia Matic se desafiou na língua portuguesa e respondeu que o único clube do Brasil em que jogaria seria o Flamengo.- Só Flamengo. No Brasil, só jogo no Flamengo. Eu gosto do Petkovic, Dejan Petkovic. Sou fã do Pet! - disse o sérvio Matic, meia do Manchester United.