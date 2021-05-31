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Matías Viña revela sofrimento e busca por psicóloga após expulsão e vices com Palmeiras

Uruguaio comentou sobre como o acompanhamento psicológico o tem ajudado a lidar com momento difícil no início da temporada 2021
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Publicado em 31 de Maio de 2021 às 18:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 18:25
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Destaque do time no último ano, Matías Viña não teve um início de temporada fácil no Palmeiras. O lateral de 23 anos foi expulso ainda no começo do segundo tempo da partida de volta da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, que custou o título da decisão para o Alviverde. Devido ao lance, ele ainda pegou três jogos de gancho da Conmebol, cumpridos nas primeiras rodadas da Libertadores.>> ATUAÇÕES: Weverton e Rony vão bem, mas não evitam derrota do Palmeiras para o Flamengo>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
O cartão vermelho, que foi o primeiro de sua carreira, somado ao sentimento de culpa pelo vice-campeonato, abalou o uruguaio a ponto de fazê-lo buscar ajuda psicológica. Em entrevista à Radio “Sport”, Viña comentou sobre o episódio e relembrou das derrotas recentes do Verdão em finais.
– Estou trabalhando com uma psicóloga. Depois de ter sido expulso na Recopa, sofri muito porque foi o primeiro cartão vermelho da minha carreira, aprendi muito com isso e com as finais que perdemos: perdi a supercopa contra o Flamengo, a Recopa contra o Defensa y Justicia e, faz uma semana, perdemos o Paulista. São quedas fortes, claro que sempre é preciso seguir em frente e estou trabalhando nisso – revelou.
Em razão de sua ausência no torneio continental, dada a suspensão, o lateral esquerdo acabou se tornando reserva de Victor Luis, que assumiu a posição no time titular. Recém convocado novamente à seleção do Uruguai, o jogador retomou a titularidade diante do Flamengo no último domingo (30) antes de se juntar à delegação uruguaia.Viña, que tem reconhecidamente uma personalidade mais introvertida desde que chegou ao Palmeiras, também destacou a importância do auxilio profissional para recuperação nestes momentos de dificuldade.
– Não sou muito de falar, sou bastante reservado. Sempre tentava resolver os próprios problemas que eu tinha e isso me fazia mal. Guardava muitas coisas e sentia dentro de campo, levava os problemas extra futebol para o campo. Já falava com minha namorada e minha mãe, mas me incentivaram a procurar uma psicóloga e está indo muito bem.
Por fim, o uruguaio demonstrou gratidão ao clube pela ajuda com este processo pessoal para além do campo e enfatizou que os cuidados com a parte mental devem ser observados com continuidade e atenção.
– Devemos continuar neste caminho de limpar a cabeça e trabalhar mentalmente para os jogos porque, sinceramente, não gostava de futebol como antes daquela expulsão e das finais que tinha de perder. O Palmeiras tem me ajudado muito no futebol e a nível pessoal, amadurecer, ser mais um jogador em campo, aprendi isso não faz muito tempo e continuo aprendendo – encerrou.
Desfalque do Palmeiras nos próximos três jogos, o lateral se apresentou à Celeste nesta segunda-feira (31) para começar os treinos com os companheiros para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

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