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futebol

Matías Viña é convocado pelo Uruguai e desfalca o Palmeiras

Lateral-esquerdo se junta a Weverton e Gabriel Menino na lista de atletas do Verdão chamados por suas seleções para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Catar
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Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 16:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Como já era de se esperar, Matías Viña foi convocado por Óscar Tabarez e representará o Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar de 2022. A Celeste joga contra o Chile dia 8 de outubro, no Centenário, e diante do Equador, no dia 13, em Quito.
Viña vai se juntar a Weverton e Gabriel Menino na lista dos desfalques do Palmeiras em três jogos do Brasileirão, contra Botafogo, São Paulo e possivelmente Coritiba.
Melhor jogador do futebol uruguaio em 2019, o dono do setor esquerdo alviverde é presença constante nas convocações do Uruguai.
Com a venda de Diogo Barbosa e o empréstimo de Vitor Luís, o reserva imediato da posição é a cria da base, Lucas Esteves, que se recupera de uma lesão muscular na coxa.
Os problemas para Luxemburgo não devem parar por aí, uma vez que Gustavo Gómez também deve ser convocado para representar o Paraguai.

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