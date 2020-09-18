Matías Viña é convocado pelo Uruguai e desfalca o Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Como já era de se esperar, Matías Viña foi convocado por Óscar Tabarez e representará o Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar de 2022. A Celeste joga contra o Chile dia 8 de outubro, no Centenário, e diante do Equador, no dia 13, em Quito.

Viña vai se juntar a Weverton e Gabriel Menino na lista dos desfalques do Palmeiras em três jogos do Brasileirão, contra Botafogo, São Paulo e possivelmente Coritiba.

Melhor jogador do futebol uruguaio em 2019, o dono do setor esquerdo alviverde é presença constante nas convocações do Uruguai.

Com a venda de Diogo Barbosa e o empréstimo de Vitor Luís, o reserva imediato da posição é a cria da base, Lucas Esteves, que se recupera de uma lesão muscular na coxa.