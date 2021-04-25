Matheuzinho, do Flamengo, é o jogador que mais acerta passes e o lateral que melhor cruza no Carioca

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Ciente da possibilidade de ver Rodinei retornar e fazer sombra, Matheuzinho tem acumulado bons números quando acionado no Flamengo. O jovem de 20 anos é o atual reserva imediato na lateral direita e, neste Carioca, é nada mais nada menos que o jogador que mais acerta passes na competição. Além disso, é o lateral que possui o melhor índice de cruzamentos.Contra o Volta Redonda, no último sábado, Matheuzinho ganhou uma nova chance na equipe titular, já que Isla foi poupado visando a segunda rodada da Libertadores - nesta terça. E o garoto aproveitou, principalmente no segundo tempo, quando rendeu melhor, chamou a responsabilidade em jogada-chave e chegou a dar uma assistência para o gol da vitória (2 a 1), marcado por Vitinho.

- Muito feliz! É mais um título para nós, mais um título na minha carreira e nunca imaginei começar minha carreira ganhando tanto título assim. Essa camisa é muito pesada - falou Matheuzinho, logo após o triunfo diante do Voltaço e o consequente título da Taça Guanabara.

Já em relação ao Estadual, lidera o quesito passes certos: 443 em nove jogos (aproveitamento de 92,9%). O segundo é André Santos, do Nova Iguaçu, que tem um jogo a mais em relação ao lateral e soma 416.

Matheuzinho também é o lateral que mais acerta cruzamentos no Cariocão: 15 de 43 tentados (aproveitamento de 34,9%). Os números são do site "Footstats".

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