Matheuzinho desfalca o Flamengo na próxima rodada do Brasileirão

O técnico Renato Gaúcho tem uma baixa confirmada para a próxima partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Matheuzinho recebeu no empate em 1 a 1 com o América-MG, no Independência, neste domingo (26), seu terceiro cartão amarelo. Com isto, ele não poderá atuar no próximo domingo (3), diante do Athletico-PR.

> Veja a tabela completa do Campeonato Brasileiro!Matheuzinho era um dos reservas designados por Renato para atuar como titular no Rubro-Negro na partida realizada na manhã deste domingo (24) Belo Horizonte. O jovem foi advertido aos 18 minutos do segundo tempo por falta em Ademir.Para o lugar de Matheuzinho, o comandante rubro-negro pode optar por lançar o veterano Isla. O chileno foi poupado do confronto com o Coelho para atuar contra o Barcelona de Guayaquil no meio de semana. Outra alternativa que Renato pode utilizar é dar uma oportunidade a Rodinei, que atuou na reta final do duelo no Horto.