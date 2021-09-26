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Matheuzinho desfalca o Flamengo na próxima rodada do Brasileirão

Lateral-direito recebe terceiro cartão amarelo contra o América-MG neste domingo (26), no Independência, e não encara o Athetico-PR na próxima rodada da competição...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 13:40

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2021 às 13:40
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O técnico Renato Gaúcho tem uma baixa confirmada para a próxima partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Matheuzinho recebeu no empate em 1 a 1 com o América-MG, no Independência, neste domingo (26), seu terceiro cartão amarelo. Com isto, ele não poderá atuar no próximo domingo (3), diante do Athletico-PR.
> Veja a tabela completa do Campeonato Brasileiro!Matheuzinho era um dos reservas designados por Renato para atuar como titular no Rubro-Negro na partida realizada na manhã deste domingo (24) Belo Horizonte. O jovem foi advertido aos 18 minutos do segundo tempo por falta em Ademir.Para o lugar de Matheuzinho, o comandante rubro-negro pode optar por lançar o veterano Isla. O chileno foi poupado do confronto com o Coelho para atuar contra o Barcelona de Guayaquil no meio de semana. Outra alternativa que Renato pode utilizar é dar uma oportunidade a Rodinei, que atuou na reta final do duelo no Horto.
O Flamengo está com 35 pontos em 19 jogos no Brasileirão.

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