Matheus Teixeira será submetido a procedimento cirúrgico no joelho

O Bahia terá uma baixa nas próximas semanas em relação as alternativas para o gol da equipe. Isso porque o próprio clube confirmou que Matheus Teixeira vai passar por uma artroscopia no joelho esquerdo. O tempo de recuperação não foi informado. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO problema do jogador de apenas 22 anos de idade foi contraído em um dos treinamentos da equipe no CT Cidade Tricolor já que, em campo, a última vez que Matheus ocupou a meta do Esquadrão foi no dia 4 de setembro quando o time bateu por 4 a 2 o Fortaleza. Na época, o técnico ainda era o argentino Diego Dabove.