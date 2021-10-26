Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Matheus Teixeira será submetido a procedimento cirúrgico no joelho

Arqueiro que jogou pela última vez no ínicio do mês de setembro vai passar por uma artroscopia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 10:21

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 10:21

Crédito: Goleiro se destacou na final da Copa do Nordeste contra o Ceará (Felipe Oliveira/Bahia
O Bahia terá uma baixa nas próximas semanas em relação as alternativas para o gol da equipe. Isso porque o próprio clube confirmou que Matheus Teixeira vai passar por uma artroscopia no joelho esquerdo. O tempo de recuperação não foi informado. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO problema do jogador de apenas 22 anos de idade foi contraído em um dos treinamentos da equipe no CT Cidade Tricolor já que, em campo, a última vez que Matheus ocupou a meta do Esquadrão foi no dia 4 de setembro quando o time bateu por 4 a 2 o Fortaleza. Na época, o técnico ainda era o argentino Diego Dabove.
Apesar do período considerável que não era titular, Matheus Teixeira viveu um primeiro semestre de sequência considerável na meta do tricolor, acumulando 29 jogos.
No momento mais marcante, ele foi peça importante para a conquista da Copa do Nordeste onde, tanto na semifinal contra o Fortaleza como na decisão frente ao Ceará, brilhou com defesas nas penalidades que asseguraram o tetracampeonato regional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados