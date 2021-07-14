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futebol

Matheus Teixeira liga sinal de alerta com saídas do Bahia

Após o zagueiro Juninho, o volante Thaciano pode ser mais um a deixar a equipe de Dado Cavalcanti...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 20:22

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 20:22
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
O sinal de alerta foi ligado dentro do Bahia. Após a saída do zagueiro Juninho, o Tricolor aguarda uma posição do Grêmio sobre o meia Thaciano, que tem chance de atuar no futebol turco.
Os desfalques para a sequência da temporada preocupam quem fica no clube, como, por exemplo, o goleiro Matheus Teixeira, que prevê um grande prejuízo na qualidade do plantel.
‘Importante a gente estar sempre com grupo fechado para sequência da competição. Quando jogadores vão saindo, a gente vai sentindo na parte tática por conta do entrosamento. Jogadores que vêm jogando há um tempo têm essa facilidade. Mas faz parte do jogo, da equipe e história do clube. E a gente tem que se adaptar o mais rápido possível com essas situações. Quem entrar e quem sair, tem que ter adaptação rápida’, afirmou.
Mais perdas?
Além do zagueiro e a possível saída do volante, o Bahia observa as sondagens em cima dos seus atletas e promete fazer jogo duro para manter peças importantes do grupo.

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