Matheus Teixeira liga sinal de alerta com saídas do Bahia

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

O sinal de alerta foi ligado dentro do Bahia. Após a saída do zagueiro Juninho, o Tricolor aguarda uma posição do Grêmio sobre o meia Thaciano, que tem chance de atuar no futebol turco.

Os desfalques para a sequência da temporada preocupam quem fica no clube, como, por exemplo, o goleiro Matheus Teixeira, que prevê um grande prejuízo na qualidade do plantel.

‘Importante a gente estar sempre com grupo fechado para sequência da competição. Quando jogadores vão saindo, a gente vai sentindo na parte tática por conta do entrosamento. Jogadores que vêm jogando há um tempo têm essa facilidade. Mas faz parte do jogo, da equipe e história do clube. E a gente tem que se adaptar o mais rápido possível com essas situações. Quem entrar e quem sair, tem que ter adaptação rápida’, afirmou.

Mais perdas?