Matheus Sales comemora vitória e volta a titularidade no Coritiba

Crédito: Divulgação/Coritiba

O Coritiba não conseguiu apenas vencer a primeira partida no Brasileirão no último domingo (23) ao bater por 2 a 1 o Red Bull Bragantino, fora de casa, mas também promover o retorno do volante Matheus Sales como titular.

O jogador havia machucado na reta final do estadual e retornou apenas na última quarta (19) na derrota para o Corinthians por 3 a 1 na Arena Corinthians. Na ocasião, Sales entrou na segunda etapa.

Matheus falou não somente sobre o retorno ao time titular, mas também ressaltou a sua intenção de conseguir estabelecer uma sequência capaz de ajudar a equipe dirigida por Jorginho na busca por melhores resultados do que os acumulados até aqui.

- Foi uma importante vitória no fim de semana diante do Bragantino. Fico feliz de poder voltar a equipe como titular. Tinha feito a reestreia na partida anterior , mas joguei apenas o segundo tempo. E já nesse jogo pude atuar os 90 minutos e ajudar o clube a sair com os três pontos. Espero manter a sequência que tive no decorrer deste ano e do ano passado para poder ajudar o clube a conquistar os objetivos - disse.