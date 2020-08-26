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futebol

Matheus Sales comemora vitória e volta a titularidade no Coritiba

Meio-campista do Alviverde, feliz com oportunidade, frisou sua ideia de estabelecer uma sequência para ser opção válida em mais vezes ao técnico Jorginho...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 20:32

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 20:32
Crédito: Divulgação/Coritiba
O Coritiba não conseguiu apenas vencer a primeira partida no Brasileirão no último domingo (23) ao bater por 2 a 1 o Red Bull Bragantino, fora de casa, mas também promover o retorno do volante Matheus Sales como titular.
O jogador havia machucado na reta final do estadual e retornou apenas na última quarta (19) na derrota para o Corinthians por 3 a 1 na Arena Corinthians. Na ocasião, Sales entrou na segunda etapa.
Matheus falou não somente sobre o retorno ao time titular, mas também ressaltou a sua intenção de conseguir estabelecer uma sequência capaz de ajudar a equipe dirigida por Jorginho na busca por melhores resultados do que os acumulados até aqui.
- Foi uma importante vitória no fim de semana diante do Bragantino. Fico feliz de poder voltar a equipe como titular. Tinha feito a reestreia na partida anterior , mas joguei apenas o segundo tempo. E já nesse jogo pude atuar os 90 minutos e ajudar o clube a sair com os três pontos. Espero manter a sequência que tive no decorrer deste ano e do ano passado para poder ajudar o clube a conquistar os objetivos - disse.
O próximo desafio do Coxa na temporada será no próximo domingo (30) diante do Sport, no Couto Pereira, às 11h.

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