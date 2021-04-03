Matheus Pereira volta de suspensão e espera reação do Cruzeiro contra o Boa Esporte, pelo Mineiro

Com a expulsão de Alan Ruschel contra o Tombense, Matheus Pereira volta à lateral-esquerda do Cruzeiro no duelo deste domingo, 4 de abril, contra o Boa Esporte, às 11h, no Estádio Melão, em Varginha, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa, em sexto lugar, com oito pontos, tenta voltar ao G4 da competição após o empate em casa diante do Tombense. O Boa, com quatro pontos, está na 11ª posição e luta para fugir da Zona do Rebaixamento. Matheus cumpriu suspensão e reassume o lugar na lateral. O duelo contra o Boa será a chance de iniciar uma reação da Raposa no Estadual e na temporada. Confira o que disse o jovem atleta azul. Matheus volta a ser titular com a suspensão de Alan Ruschel-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)