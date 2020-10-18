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futebol

Matheus Pereira se cura da Covid-19 e volta aos trabalhos no Cruzeiro

O jovem lateral-esquerdo, de 19 anos, ficou 15 dias isolado para se cuidar da doença e agora está liberado para treinar na Toca da RAposa...

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 12:00
Crédito: Matheus desfalcou o Cruzeiro em três partidas na Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O lateral-esquerdo Matheus Pereira se recuperou da Covid-19 e está liberado para treinar com o grupo de jogadores na Toca da Raposa II. O jogador ficou 15 dias isolado cuidando da doença e está pronto para se integrar ao elenco celeste. Matheus desfalcou o Cruzeiro em três partidas da Série B, contra Sampaio Corrêa, Peste e Juventude. A saída do lateral da equipe deixou uma lacuna que não foi preenchida pelos substitutos Giovanni , Rafael Luiz e Daniel Guedes. O lateral-esquerdo, de 19 anos, pode estar à disposição de Felipão para o duelo contra Operário-PR, na próxima terça-feira, 20 de outubro, às 21h30, pela 17ª rodada da Série B.

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