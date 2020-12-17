Matheus Pereira fora e Adriano de volta. Mudanças à vista no Cruzeiro

O Cruzeiro terá uma ausência e um retorno certo para o confronto desta sexta-feira, 18 de dezembro, contra o Avaí, pela Série B do Brasileiro. O lateral-esquerdo Matheus Pereira está fora, por ter levado o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Já o volante Adriano está à disposição de Felipão. Ele também estava suspenso, ficando de fora do duelo contra o CSA, na última terça-feira, 15. Adriano não tem retorno garantido, pois com a necessidade de um Cruzeiro mais ofensivo, para ainda sonhar com a Série A, o Felipão pode optar por ter um meio de campo mais criativo com Giovanni Piccolomo, que foi bem diante do CSA.