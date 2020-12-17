Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Matheus Pereira fora e Adriano de volta. Mudanças à vista no Cruzeiro

O lateral está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o volante fica à disposição de Felipão após cumprir suspensão automática...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 20:17

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 20:17

Crédito: Matheus Pereira levou o terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a Patrick Brey-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro terá uma ausência e um retorno certo para o confronto desta sexta-feira, 18 de dezembro, contra o Avaí, pela Série B do Brasileiro. O lateral-esquerdo Matheus Pereira está fora, por ter levado o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Já o volante Adriano está à disposição de Felipão. Ele também estava suspenso, ficando de fora do duelo contra o CSA, na última terça-feira, 15. Adriano não tem retorno garantido, pois com a necessidade de um Cruzeiro mais ofensivo, para ainda sonhar com a Série A, o Felipão pode optar por ter um meio de campo mais criativo com Giovanni Piccolomo, que foi bem diante do CSA.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B Na lateral-esquerda, com a ausência de Matheus Pereira, o treinador da Raposa pode dar nova chance a Patrick Brey, que teve atuações ruins quando foi títular. Uma semana longe da Toca
Além do Avaí, em Floripa, o Cruzeiro joga na terça-feira, 22 de dezembro, contra a Ponte Preta , em Campinas, o que vai deixar o time longe de casa nos próximos dias. A delegação retorna para casa antes do jogo contra o Cuiabá, no dia 29 de dezembro, no Independência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados