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Matheus Pereira fala da disputa na lateral com Alan Ruschel e lembra estreira no profissional contra o América-MG, rival de domingo

O jogador voltou a ser o dono da posição, mas sabe que há uma disputa aberta entre ele e Ruschel, que começou a temporada como titular...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 17:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 17:20
O lateral-esquerdo Matheus Pereira estreou como profissional há quase um ano e seu começo nos gramados vestindo a camisa celeste foi contra o América-MG, rival de domingo, 21 de março, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Matheus começou o ano na reserva de Alan Ruschel, mas recuperou a vaga de titular e comentou que há uma disputa sadia entre os dois. Confira a entrevista do jovem lateral azul no vídeo acima. Matheus Pereira recuperou a titularidade no Cruzeiro após começar a temporada na reserva-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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