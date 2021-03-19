Matheus Pereira fala da disputa na lateral com Alan Ruschel e lembra estreira no profissional contra o América-MG, rival de domingo

O lateral-esquerdo Matheus Pereira estreou como profissional há quase um ano e seu começo nos gramados vestindo a camisa celeste foi contra o América-MG, rival de domingo, 21 de março, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Matheus começou o ano na reserva de Alan Ruschel, mas recuperou a vaga de titular e comentou que há uma disputa sadia entre os dois. Confira a entrevista do jovem lateral azul no vídeo acima. Matheus Pereira recuperou a titularidade no Cruzeiro após começar a temporada na reserva-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)