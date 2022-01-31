Matheus Pereira deixa o Cruzeiro e acerta com o Guarani

O Cruzeiro ainda não concluiu o processo de reformulação do seu elenco e segue fazendo mudanças. A Raposa vai emprestar o lateral esquerdo Matheus Pereira ao Guarani, de Campinas. O jogador já se despediu da torcida e dos companheiros.

-Hoje chegou o dia de me despedir, e não somente de um clube onde vivi 7 anos de muita dedicação, mas de uma nação azul que por esses mesmos anos fez meu coração bater de um jeito que ficará guardado pelo resto da minha vida em meu coração. Obrigado, Cruzeiro. Obrigado, Nação. Estarei sempre na torcida-escreveu Matheus Pereira em suas redes sociais.

Revelado na Toca da Raposa, o jogador estava há sete anos no clube azul. Ele disse também na postagem que espera ser um "até breve" do lugar onde despontou para o futebol. -Chegou a hora de dizer adeus. Adeus, não. Na verdade, espero que seja até logo.Obrigado, Nação, por tudo o que fizeram por mim. Foram sete anos aqui. Vivi momentos inesquecíveis. E com muito trabalho, fé e honestidade realizei alguns sonhos, Apesar das dificuldades, foi mágico tudo o que vivi- disse o lateral.

Matheus Pereira perdeu espaço no elenco em 2022 com a chegada do técnico Paulo Pezzolano, que terá Rafael Santos e Matheus Bidu para a lateral-esquerda do time.

Matheus Pereira subiu para o profissional em 2020, tendo a primeira oportunidade com o técnico Enderson Moreira. Ao todo, foram 61 partidas, um gol e três assistências.