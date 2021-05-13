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Matheus Pereira crê em um Cruzeiro mais maduro na Série B deste ano

O lateral enxerga o elenco e o clube mais preparados para a disputa de 2021, quando a Raposa tentará voltar à elite nacional...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 19:56

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 19:56
O Cruzeiro está iniciando uma nova pré-temporada com foco no início da Série B, pois estreia na competição no dia 29 de maio, sábado, contra o Confiança, fora de casa. E o time azul ficará esse período sem jogos, dando tempo ao técnico Felipe Conceição para preparar o time e consolidar suas ideias de jogo. Para o lateral-esquerdo Matheus Pereira, a Raposa chegará forte nesta Série B, com o clube e o elenco mais maduro em relação a 2020, quando teve muitos momentos instáveis, que evitaram o acesso celeste para a primeira divisão. Matheus crê em uma equipe mais sólida, o que pôde ser visto no Campeonato Mineiro, quando a Raposa voltou aos mata-mata do Estadual, caindo apenas para o América-MG, nas semifinais. Confira as declarações do jovem lateral no vídeo acima. Matheus espera um Cruzeiro mais maduro na Série B 2021-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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