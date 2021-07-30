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Matheus Pereira comemora estreia no Barcelona com gol: 'Trabalhando muito para ter mais chances'

O jogador brasileiro marcou logo na estreia pela equipe da Catalunha e comemorou com homenagem à sua filha recém-nascida
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Publicado em 30 de Julho de 2021 às 13:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2021 às 13:40
Crédito: Divulgação / Barcelona
O meia-atacante Matheus Pereira tem vivido dias especiais dentro e fora de campo. Após estrear pela equipe principal do Barcelona no amistoso contra o Gimnástic, na última semana (24/07), o brasileiro homenageou sua filha às vésperas de seu primeiro Dia dos Pais com um gol no amistoso da equipe B nesta quinta-feira.
Veja a tabela do EspanholCapitão no duelo contra o FE Grama, Matheus marcou o quarto gol do Barcelona na vitória por 6 a 0. Após balançar a rede, o atleta não pensou duas vezes em homenagear sua pequena filha Sofía, que completou quatro meses de vida na data da partida.
- Foi a primeira coisa que pensei ao marcar o gol. Minha filha tem alegrado meus dias e eu sou muito grato por essa fase. Tenho amadurecido ainda mais e enxergado as coisas de outra maneira. Me sinto mais confiante e maduro para todos os desafios por causa dela - disse Matheus, que se diz ansioso para seu primeiro Dia dos Pais como pai.
Matheus Pereira segue realizando a pré-temporada com o Barcelona e trabalha duro para que surja outra oportunidade na equipe principal.
- Minha estreia foi bem especial e isso me deixou ainda mais motivado. Continuo trabalhando muito para ter mais chances. Acredito que essa temporada tem de tudo para ser marcante para mim - completou o jogador brasileiro.

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