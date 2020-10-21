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Matheus Pato quer reabilitação do Fluminense no Brasileirão Sub-23

Atacante é um dos atletas com idade acima de 23 anos no elenco e foi titular na estreia contra o Avaí, no último sábado...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 15:58

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 15:58

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Depois de muita espera, o Fluminense iniciou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes com derrota para o Avaí por 1 a 0, na Ressacada. Para o atacante Matheus Pato, titular na partida e um dos quatro jogadores acima dos 23 anos que foi relacionado, o Tricolor precisa de uma vitória na próxima partida para deixar para trás o resultado ruim na estreia. O confronto com o Coritiba acontece na sexta-feira, às 15h.
- A vitória contra o Coritiba é fundamental. Merecíamos melhor sorte contra o Avaí pois fomos superiores, mas o que acaba importando é o placar final. Os três pontos na sexta-feira compensarão de alguma forma a derrota na estreia. Se tivermos uma atuação semelhante, nossas chances serão muito boas - declarou o jogador.
O Fluminense está no grupo B da competição ao lado de Corinthians, Red Bull Bragantino, Fortaleza, Juventude, CRB, Paraná e Santa Cruz. Depois de receber o Coritiba, o Tricolor fará outro jogo em casa, desta vez contra o Grêmio. Para Matheus, oportunidades de somar pontos que não poderão ser desperdiçadas.
- Temos que fazer valer o fato de jogarmos no Rio. Obter seis pontos nesses dois confrontos seria muito importante para ganharmos moral no torneio, mas pensaremos em uma partida por vez - finalizou.
O Campeonato Brasileiro de Aspirantes terá duração de quatro meses e será disputada por 16 equipes divididas em dois grupos de oito. Cada time enfrenta os adversários da outra chave em turno único. Os quatro melhores de cada lado avançam para as quartas de final, iniciando a fase de mata-mata, com jogos de ida e volta. O Fluminense é o único carioca na disputa.

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