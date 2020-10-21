Matheus Pato quer reabilitação do Fluminense no Brasileirão Sub-23

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Depois de muita espera, o Fluminense iniciou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes com derrota para o Avaí por 1 a 0, na Ressacada. Para o atacante Matheus Pato, titular na partida e um dos quatro jogadores acima dos 23 anos que foi relacionado, o Tricolor precisa de uma vitória na próxima partida para deixar para trás o resultado ruim na estreia. O confronto com o Coritiba acontece na sexta-feira, às 15h.

- A vitória contra o Coritiba é fundamental. Merecíamos melhor sorte contra o Avaí pois fomos superiores, mas o que acaba importando é o placar final. Os três pontos na sexta-feira compensarão de alguma forma a derrota na estreia. Se tivermos uma atuação semelhante, nossas chances serão muito boas - declarou o jogador.

O Fluminense está no grupo B da competição ao lado de Corinthians, Red Bull Bragantino, Fortaleza, Juventude, CRB, Paraná e Santa Cruz. Depois de receber o Coritiba, o Tricolor fará outro jogo em casa, desta vez contra o Grêmio. Para Matheus, oportunidades de somar pontos que não poderão ser desperdiçadas.

- Temos que fazer valer o fato de jogarmos no Rio. Obter seis pontos nesses dois confrontos seria muito importante para ganharmos moral no torneio, mas pensaremos em uma partida por vez - finalizou.