Matheus Neris tem lesão muscular e ficará fora do Cruzeiro por dois jogos

O Cruzeiro ficará sem o volante Matheus nos próximos jogos da Raposa. O clube informou que o jogador teve uma lesão muscular no adutor da coxa direita e não poderá atuar contra a URT e São Raimundo-RR, pela Copa do Brasil. Matheus Neris veio do Palmeiras, que era dono dos seus direitos econômicos, porém atuou na Série B de 2020 pelo Figueirense. Ele já foi titular contra Uberlândia e Caldense, no Campeonato Mineiro. Para o seu lugar, o jovem da base Adriano é favorito para assumir a vaga no meio de campo. No duelo diante da Veterana, Adriano já havia entrado em seu lugar e deve permanecer na equipe. Além de Matheus Neris, a Raposa também não terá Felipe Augusto, que foi expulso após o término da partida contra a equipe de Poços de Caldas, o que deve dar nova chance para Airton jogar.