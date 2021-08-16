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futebol

Matheus Neris é mais um caso de Covid-19 no Cruzeiro

O volante é o segundo desfalque da Raposa por conta da doença em menos de uma semana. Marcinho também está contaminado pelo virus...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 18:57

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 18:57

Crédito: Neris também desfalca a Raposa nos próximos dias devido a Covid-19-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro informou mais uma caso de Covid-19 em seu elenco. O contaminado da vez é o volante Matheus Neris. O jogador testou positivo para o coronavírus após os exames protocolares feitos pelo clube semanalmente. O atleta está assintomático e já iniciou o protocolo de isolamento, que deve durar até 15 dias. Neris é o segundo caso da doença em menos de uma semana, desfalcando a Raposa no seguimento da Série B. O meia Marcinho também foi diagnosticado e não jogou contra o Sampaio Corrêa, seu ex-clube. Agora, a dupla não enfrenta o Náutico, nesta terça-feira, 17 de agosto, pela última rodada do turno da Série B 2021, às 19h, no Estádios dos Aflitos, no Recife.

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