Matheus Neris é mais um caso de Covid-19 no Cruzeiro

O Cruzeiro informou mais uma caso de Covid-19 em seu elenco. O contaminado da vez é o volante Matheus Neris. O jogador testou positivo para o coronavírus após os exames protocolares feitos pelo clube semanalmente. O atleta está assintomático e já iniciou o protocolo de isolamento, que deve durar até 15 dias. Neris é o segundo caso da doença em menos de uma semana, desfalcando a Raposa no seguimento da Série B. O meia Marcinho também foi diagnosticado e não jogou contra o Sampaio Corrêa, seu ex-clube. Agora, a dupla não enfrenta o Náutico, nesta terça-feira, 17 de agosto, pela última rodada do turno da Série B 2021, às 19h, no Estádios dos Aflitos, no Recife.