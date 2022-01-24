Matheus Nascimento treina como titular e deve iniciar estreia do Botafogo; veja provável time

Matheus Nascimento treinou como titular na última atividade do Botafogo antes da estreia do Campeonato Carioca. Enderson Moreira testou o atacante no onze inicial e o jovem deve iniciar a partida contra o Boavista, nesta terça-feira, pela estreia do Campeonato Carioca no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo marca reunião com empresários de Elkeson para mostrar nova propostaO atacante foi diagnosticado com Covid-19 no começo da semana passada, mas testou negativo dias depois e, sem apresentar novos sintomas, voltou aos treinos dias depois. Recuperado, voltou ao time titular mesmo sem ter atuado durante toda a semana e a tendência é que comece o jogo.

PROVÁVEL BOTAFOGO: Gatito Fernández; Rafael, Joel Carli, Kanu, Carlinhos; Fabinho, Romildo; Luiz Fernando, Juninho, Diego Gonçalves; Matheus Nascimento.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Durante o tempo que Matheus esteve afastado, Gabriel Conceição foi testado no time titular. A entrada do jogador, claro, não está descartada - mas não foi o que o último treino antes da partida indicou.

Fabinho, reforço que chegou junto ao Ceará, deve estrear como titular. Luiz Fernando, que retornou após um ano e meio emprestado ao Grêmio, também ser uma figurinha no onze inicial. O Botafogo entra em campo às 21h contra o Boavista.