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Matheus Nascimento treina como titular e deve iniciar estreia do Botafogo; veja provável time

Recuperado de Covid-19, jovem atacante foi testado no onze inicial na última atividade antes do jogo contra o Boavista e deve começar jogando...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 18:56

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 18:56

Matheus Nascimento treinou como titular na última atividade do Botafogo antes da estreia do Campeonato Carioca. Enderson Moreira testou o atacante no onze inicial e o jovem deve iniciar a partida contra o Boavista, nesta terça-feira, pela estreia do Campeonato Carioca no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo marca reunião com empresários de Elkeson para mostrar nova propostaO atacante foi diagnosticado com Covid-19 no começo da semana passada, mas testou negativo dias depois e, sem apresentar novos sintomas, voltou aos treinos dias depois. Recuperado, voltou ao time titular mesmo sem ter atuado durante toda a semana e a tendência é que comece o jogo.
PROVÁVEL BOTAFOGO: Gatito Fernández; Rafael, Joel Carli, Kanu, Carlinhos; Fabinho, Romildo; Luiz Fernando, Juninho, Diego Gonçalves; Matheus Nascimento.
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Durante o tempo que Matheus esteve afastado, Gabriel Conceição foi testado no time titular. A entrada do jogador, claro, não está descartada - mas não foi o que o último treino antes da partida indicou.
Fabinho, reforço que chegou junto ao Ceará, deve estrear como titular. Luiz Fernando, que retornou após um ano e meio emprestado ao Grêmio, também ser uma figurinha no onze inicial. O Botafogo entra em campo às 21h contra o Boavista.
Crédito: MatheusNascimento,doBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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