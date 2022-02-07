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Matheus Nascimento tem mais um desafio de driblar ansiedade e ir em busca sua afirmação no Botafogo

Motivado por assistência no jogo anterior, atacante é o trunfo alvinegro para o duelo com o Nova Iguaçu nesta segunda-feira (7). Equipe tenta retomar a liderança no Carioca...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 07:00
A luta por se consolidar entre os titulares do Botafogo move Matheus Nascimento neste início de temporada. A poucas horas de entrar em campo contra o Nova Iguaçu, às 20h, no Nilton Santos, pela quarta rodada, o jogador de 17 anos tenta driblar a ansiedade para mais uma vez ter postura incisiva. Novamente diante da torcida alvinegra, Matheus Nascimento entra em campo motivado pela assistência que deu para o gol de Diego Gonçalves na vitória por 4 a 2 sobre o Madureira. A visão do camisa 11 ao complementar a jogada e encontrar seu parceiro de ataque foi crucial para fazer com que a equipe chegasse ao empate e partisse para a vitória.
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Com o respaldo do técnico Enderson Moreira, que adota cautela para que ele deslancha o atacante projeta novas formas de se aprimorar. Mais do que a busca pelo gol, o jovem tem aberto caminho para defesas alvinegras e jogado para a equipe.
Nesta segunda-feira (7), Matheus Nascimento tem mais uma chance de comprovar o quanto pode amadurecer com a camisa alvinegra. O técnico Enderson Moreira ainda ressalta.
- Ele não demonstra uma ansiedade de fazer o gol, até dentro de campo. Sempre faz a leitura correta da jogada, não força a barra - disse.
O duelo com o Nova Iguaçu é mais um momento para o jovem ratificar o quanto o Alvinegro aposta em seu talento.
Crédito: Atacantetemchamadoatençãoporsuamobilidadeeporajudarequipeaseguircomímpeto(Foto:VítorSilva/Botafogo

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