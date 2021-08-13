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Matheus Nascimento é convocado para a Seleção sub-17 e pode desfalcar Botafogo no Brasileirão

Atacante do Botafogo é chamado para dois amistosos contra o Paraguai e deve perder partidas da Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 14:13

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 14:13

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo teve um representante na convocação da Seleção Brasileira sub-17. A lista do treinador Paulo Victor Gomes, anunciada na tarde desta sexta-feira, conta com Matheus Nascimento, atacante do Alvinegro. O atleta, portanto, pode desfalcar a equipe em dois jogos da Série B do Brasileirão.
+ Enderson elogia Matheus Nascimento e cita evolução da joia do Botafogo: 'Está melhor a cada dia’
A Canarinho vai enfrentar o Paraguai em duas oportunidades em Assunção nos dias 2 e 5 de setembro. Os jogadores devem se apresentar na Granja Comary a partir de 25 de agosto e serão liberados em 6 de setembro. Os duelos são preparatórios visando o Sul-Americano da categoria.Neste período, o Botafogo tem partidas contra Coritiba (dia 27 de agosto) e Remo (4 de setembro), ambas fora de casa, já pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Matheus Nascimento, portanto, deve ficar fora de utilização para o técnico Enderson Moreira.
O atacante foi o único representante do Botafogo na lista. O atacante é titular da Seleção sub-17 e figurinha carimbada nas convocações da equipe.

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