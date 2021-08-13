Matheus Nascimento é convocado para a Seleção sub-17 e pode desfalcar Botafogo no Brasileirão

O Botafogo teve um representante na convocação da Seleção Brasileira sub-17. A lista do treinador Paulo Victor Gomes, anunciada na tarde desta sexta-feira, conta com Matheus Nascimento, atacante do Alvinegro. O atleta, portanto, pode desfalcar a equipe em dois jogos da Série B do Brasileirão.

A Canarinho vai enfrentar o Paraguai em duas oportunidades em Assunção nos dias 2 e 5 de setembro. Os jogadores devem se apresentar na Granja Comary a partir de 25 de agosto e serão liberados em 6 de setembro. Os duelos são preparatórios visando o Sul-Americano da categoria.Neste período, o Botafogo tem partidas contra Coritiba (dia 27 de agosto) e Remo (4 de setembro), ambas fora de casa, já pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Matheus Nascimento, portanto, deve ficar fora de utilização para o técnico Enderson Moreira.