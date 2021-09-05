Matheus Nascimento, do Botafogo, faz dois gols em dois jogos e sai com saldo positivo pela Seleção sub-17

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Matheus Nascimento vai voltar ao Botafogo com atuações positivas na bagagem. O atacante marcou dois gols nos dois jogos que fez pela Seleção Brasileira sub-17 nesta semana, ambos contra o Paraguai, em Assunção, e sai da Data Fifa com um saldo positivo.

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Os amistosos da equipe comandada por Paulo Victor Gomes foram visando o Sul-Americano da categoria. Matheus Nascimento deixou a marca dele no triunfo por 3 a 0 na quinta-feira e voltou a repetir a dose neste domingo, dessa vez com uma vitória por 3 a 1. O atacante do Botafogo é titular da Seleção de base e deve ser o titular da Canarinho sub-17 no Sul-Americano, ainda sem data marcada por conta da pandemia do novo coronavírus.