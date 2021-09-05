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Matheus Nascimento, do Botafogo, faz dois gols em dois jogos e sai com saldo positivo pela Seleção sub-17

Atacante marcou nos dois amistosos contra o Paraguai, em preparação para o Sul-Americano da categoria, e foi um dos destaques da Data Fifa...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2021 às 15:30
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Matheus Nascimento vai voltar ao Botafogo com atuações positivas na bagagem. O atacante marcou dois gols nos dois jogos que fez pela Seleção Brasileira sub-17 nesta semana, ambos contra o Paraguai, em Assunção, e sai da Data Fifa com um saldo positivo.
+ Botafogo passaria Cruzeiro e estaria fora do Z4 na Série B só com pontos conquistados sob Enderson Moreira
Os amistosos da equipe comandada por Paulo Victor Gomes foram visando o Sul-Americano da categoria. Matheus Nascimento deixou a marca dele no triunfo por 3 a 0 na quinta-feira e voltou a repetir a dose neste domingo, dessa vez com uma vitória por 3 a 1. O atacante do Botafogo é titular da Seleção de base e deve ser o titular da Canarinho sub-17 no Sul-Americano, ainda sem data marcada por conta da pandemia do novo coronavírus.
Após os compromissos com a Seleção, Matheus Nascimento retorna para o Brasil já nesta segunda-feira. A delegação canarinho desembarca em São Paulo e, de lá, o atacante parte para o Rio de Janeiro. Desta forma, ele deve ficar à disposição de Enderson Moreira para a partida contra o Confiança, pela Série B do Brasileirão, no próximo sábado.

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